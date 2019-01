50 meter hoge vlam en gitzwarte rookpluim door affakkeling in haven Omwonenden verontrust maar ook boos Kristof Pieters

10 januari 2019

14u33 0 Beveren Al de hele dag is er een enorme vlam met een grote rookpluim te zien boven het havengebied. Het gaat om een affakkeling bij olieraffinaderij Esso aan de Scheldelaan op de rechteroever. Bij de hulpdiensten kwamen er al verschillende meldingen binnen van voorbijgangers die denken er ergens een zware brand bezig is. Op sociale media klinkt echter ook veel ongenoegen. “Wat baat de invoering van een lage emissiezone als een bedrijf zoveel fijn stof de lucht inblaast?” vragen velen zich luidop af.

De ruim 50 meter hoge vlam boven de fakkel van de olieraffinaderij en de bijhorende zwarte rookpluim was donderdagvoormiddag tot meer dan 30 kilometer ver in de omtrek te zien. Bij de Hulpverleningszone Waasland kwamen verschillende meldingen binnen. “We zijn echter niet uitgerukt omdat we op de hoogte waren van de affakkeling”, zegt woordvoerster Jolien Van Damme. “Het gebeurt wel vaker dat mensen het affakkelen aanzien als een brand. Meestal denkt men dat er ergens een elektriciteitspaal vuur heeft gevat.” Bij de affakkeling van donderdag was er wel een uitzonderlijke grote vlam te zien. “We kregen een vijftiental oproepen vanuit heel het Antwerpse maar ook uit het Sint-Niklaas en zelfs Meise bij Brussel”, zegt Jasmien O, woordvoerder bij de brandweerzone Antwerpen. Het is natuurlijk niet altijd goed te zien vanwaar de vlam nu precies komt. Oproepers denken daarom soms dat er een gebouw in brand staat.”

De fakkel trad in werking na een technisch defect bij olieraffinaderij Esso aan de Scheldelaan. Dit gebeurt om te voorkomen dat er zich gasophopingen vormen. De affakkeling gebeurt op een veilige manier en op 190 meter hoogte. Op die hoogte is er geen gevaar voor de installaties of de omgeving. Het gaat vooral om gassen zoals methaan, ethaan en propaan. Die gassen worden door een enorme schoorsteen gejaagd en dan verbrand.

Op sociale media hebben heel wat mensen intussen wel hun ongenoegen geuit. Ze maken zich zorgen over de luchtkwaliteit. Andere maken zich boos over het feit dat sommige oude dieselauto’s worden geweerd uit Antwerpen sinds de invoering van de lage emissiezone terwijl bedrijven in de haven op zo’n enorme schaal fijn stof kunnen uitstoten.

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) begrijpt de wrevel en ongerustheid van sommige inwoners maar benadrukt dat het om veiligheidsredenen gebeurt. “Die steekvlam is voor het bedrijf in kwestie enorm verlieslatend. Het is gewoon geld dat nu wordt opgebrand. Men heeft echter geen andere keuze omdat er anders ontploffingsgevaar zou ontstaan in de installaties.” Volgens Van de Vijver heeft het bedrijf ook correct alle instanties op de hoogte gebracht van het incident. “De meeste fakkels staan op de rechteroever, dus niet op ons grondgebied. Vroeger waren er veel meer problemen met het affakkelen in havengebied en werd er amper gecommuniceerd. We hebben als gemeente destijds de bedrijven op de vingers getikt en sindsdien is er veel veranderd. Het aantal incidenten is fors gedaald maar af en toe kan er natuurlijk nog altijd iets foutlopen zoals vandaag. Een havengebied brengt economische welvaart met zich mee maar we moeten er ook de nadelen bijnemen.”