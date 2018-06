477 bestuurders gecontroleerd, 9 te veel gedronken 27 juni 2018

02u48 0

De verkeersdienst van de politiezone Waasland-Noord (Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene) heeft afgelopen weekend op twee plaatsen alcoholcontroles uitgevoerd. Bijna 2 procent van de gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken. In totaal werden er 477 gecontroleerd door de politie. Negen chauffeurs reden onder invloed van alcohol. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur, vijf automobilisten waren hun rijbewijs voor zes uur kwijt en van één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Drie bromfietsers zijn geverbaliseerd omdat hun bromfiets nog niet is ingeschreven, twee ervan bleken bovendien ook niet verzekerd te zijn en hun bromfietsen werden dan ook door de politie in beslag genomen. (PKM)