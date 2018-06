4,6 miljoen euro extra winst dankzij vonnis rechtbank 16 juni 2018

De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) heeft een mooie winst kunnen uitkeren aan de betrokken aandeelhouders waaronder de gemeenten Beveren en Zwijndrecht. In totaal ging het om 13,5 miljoen euro. 3,6 miljoen euro winst was te danken aan enkele gewonnen rechtszaken. MLSO beheerde tot voor kort 139 huizen in Doel en er werden verschillende dwangsommen geëist voor het onvoldoende onderhouden van huizen en het onrechtmatig slopen van drie panden. De rechter oordeelde dat er geen dwangsommen verschuldigd zijn. Ook niet voor de sloop omdat die gebeurde op bevel van de burgemeester in het kader van de veiligheid. "We hadden het geld wel veiligheidshalve opzij gezet en na de uitspraak ten gronde kunnen we het dus als winst uitkeren", zegt directeur Peter Van de Putte. Het hof van beroep gaf MLSO vorig jaar ook gelijk in een zaak tegen De Rijke nv, een transport- en logistiek bedrijf uit Antwerpen. Die had een concessie gekregen van 17,5 hectare aan de Canadastraat in Zwijndrecht, maar voerde de plannen niet uit. Het bedrijf werd veroordeeld tot een schadevergoeding van meer dan 1 miljoen euro. (PKM)