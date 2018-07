36e Dijkfeesten met The Golden Years Band 26 juli 2018

02u31 0

Dit weekend vindt de 36e editie plaats van de Dijkfeesten in Kallo. De feesten starten vrijdag 27 juli met een schuttersavond in de tent. Zaterdag 28 juli is er tussen 14 en 17 uur een gezinswandeltocht. Vanaf 18.30 uur kan men aanschuiven voor een mosselsouper en het optreden van The Golden Years Band om 21 uur. Deze band brengt covers zoals ze op de plaat klinken. Vele hits van de sixties tot nu passeren de revue. Op zondag staan er van 14.30 tot 18.30 uur heel wat attracties opgesteld zoals een kindermolen, springkastelen, maar ook rondritten met ezels, een eendjeskraam, enz. Voor de volwassenen is er de alom bekende trappistenstand met sfeerorkest Musicdream. Maandag word afgesloten met Clown Rocky's seniorenshow met optredens van Luc Caals, Celien en Margriet. De show start om 14 uur en senioren worden getrakteerd op gratis pannenkoeken. (PKM)