36 camera's waken over tramstation STAD GRIJPT EINDELIJK IN OM VEILIGHEID TE VERHOGEN KRISTOF PIETERS

31 mei 2018

02u51 0 Beveren De tramterminus in Melsele zal worden uitgerust met 36 camera's. De plek heeft al jaren te kampen met inbraken en auto- en fietsdiefstallen. Camera's zouden nu alle hoeken van de fietsenstalling, perrons en de parking moeten dekken.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met De Lijn en het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) om camerabewaking te plaatsen aan de tramterminus. Zo willen de drie partners het veiligheidsgevoel verbeteren aan de belangrijke tramterminus en de aanpalende park&ride. De Lijn zal de aanbestedingsprocedure en de volledige realisatie van het project voor haar rekening nemen. "Concreet zal De Lijn het deel financieren dat nodig is om de tramterminus, de fietsenstalling en het schuilgebouw goed in beeld te brengen", legt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) uit. "AWV neemt de rest van de investering op zich, met name de parking. De gemeente moet zelf enkel instaan voor het afleveren van de nodige vergunningen en signalisatie voorzien. De beelden zullen live worden doorgestuurd naar de politie. Er is wel afgesproken met de politie dat er regelmatig gerapporteerd zal worden aan de partners over de resultaten van de camerabewaking."





Voor de gemeente is dit een opsteker, want ze is al jaren vragende partij voor camerabewaking aan de tramterminus. Die is immers een hotspot voor inbraken in auto's en fietsdiefstallen. Regelmatig worden er ook auto's gestolen. De gemeente laat in samenwerking met de politie nu al een privébewakingsfirma regelmatig patrouilleren. "Het aantal feiten is het voorbije jaar wel gedaald, maar elke diefstal blijft er één te veel", vindt Van de Vijver.





Veiligheidsgevoel

"We willen vermijden dat een pendelaar zijn auto met een verbrijzelde ruit terugvindt of moet vaststellen dat zijn wagen is gestolen. Daardoor zullen mensen de parking vermijden en liever in een woonstraat parkeren. Nu zullen, zeker tijdens de wintermaanden, de camera's het veiligheidsgevoel bij pendelaars vergroten."





Het blijft wel vreemd dat De Lijn plots zoveel inspanningen levert terwijl de gemeente al jaren vragende partij is. "Ik sluit niet uit dat er inderdaad een geheime agenda is bij De Lijn", geeft de burgemeester toe. "Als de nieuwe parkeertoren op Linkeroever niet zou aanslaan bij pendelaars zou men ook deze park&ride wel eens betalend kunnen maken. Er is slechts één in- en uitgang en het is eenvoudig om die uit te rusten met slagbomen. Voorlopig is dat niet aan de orde en kunnen we alleen maar toejuichen dat er eindelijk iets wordt gedaan aan de veiligheid van deze site."