34 digitale borden voor basisonderwijs 27 april 2018

De gemeente gaat voor de verschillende gemeentelijke basisscholen 34 digitale borden met laserprojectoren huren. Er is gekozen voor een huurformule zonder aankoop aangezien de markt zodanig evolueert dat na 5 jaar de huidige hardware voorbijgestreefd is. De nieuwe digitale borden dienen als vervanging van de schoolborden met folie uit 2012 die heel wat defecten vertonen. Er wordt opnieuw gekozen voor een vast digitaal bord met beamer omwille van de grootte van het bord. De problemen die er in het verleden waren met de beamers zijn opgelost. De beamer is onderhoudsvrij, heeft met 20.000 branduren een gelijke levensduur als een touchscreen-tv en de lasertechnologie zorgt ervoor dat het beeld niet vervaagt. Voor de borden vijf jaar te huren betaalt de gemeente 296.208 euro. (PKM)





