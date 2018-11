325 kg cocaïne tussen lading kikkererwten Kristof Pieters

07 november 2018

De douane heeft een grote partij cocaïne ontdekt in de Waaslandhaven. In een scheepscontainer afkomstig van Argentinië zaten 280 pakken cocaïne — met een gewicht van 324,730 kg — verstopt tussen een lading zakken met kikkererwten. De drugs hebben een straatwaarde van meer dan 7 miljoen euro. De vondst dateert al van 24 september maar werd pas woensdag bekendgemaakt door het parket Oost-Vlaanderen. De partij drugs werd gevonden bij een controle van de container in de Grensinspectiepost Linkeroever en heeft een straatwaarde van zo’n 10 tot 15 miljoen euro. De drugs werden in beslag genomen in opdracht van het parket, dat een onderzoek voert.

Het is al de zoveelste grote drugsvangst dit jaar in de Waaslandhaven. De drugs komen binnen via containers die gelost worden op de terminals aan het Deurganckdok. De Antwerpse haven heeft al langer de twijfelachtige eer een draaischijf te zijn voor de internationale cocaïnesmokkel. Het aantal inbeslagnames is de voorbije jaren spectaculair gestegen van 4,7 ton in 2013 tot bijna veertig ton vorig jaar. Dit jaar stond de teller eind augustus al op 34 ton cocaïne. In de Grensinspectiepost worden containers gescand uit ‘risicolanden’, vooral uit Zuid-Amerika.