3000 liter licht ontvlambaar product lekt weg in magazijn Van Moer Logistics

19 februari 2019

16u36 0 Beveren Bij een incident in een opslagloods van Van Moer Logistics is dinsdagmiddag zo’n 3000 liter licht ontvlambaar product weggelopen. De vloeistof kwam op de grond terecht en vormde een grote plas in het magazijn. Er vielen geen gewonden.

“Omstreeks kwart na 11 kregen we de melding dat er zich in een van onze magazijnen aan de Hazopweg in Kallo een incident had voorgedaan,” zegt Yves Hebb, communicatieverantwoordelijke bij Van Moer Logistics. “Het incident gebeurde bij het verplaatsen van een IBC-vat, dat is een vierkant, stapelbaar vat van een kubieke meter of zo’n 1000 liter inhoud. Toen een werknemer zo’n vat vanop een stapelrek wou optillen, is het om een nog onbekende reden naar beneden gevallen. Daarbij raakte het vallende vat en nog twee andere vaten die hierdoor ook beschadigd werden en met een lek van een licht ontvlambaar, niet-toxisch product tot gevolg.” Volgens Yves Hebb heeft de veiligheidsverantwoordelijke ter plaatse onmiddellijk de ernst van het incident goed ingeschat en de hulpdiensten verwittigd. De brandweerposten van Melsele en Beveren waren zeer snel ter plaatse. Ondertussen hadden de aanwezige werknemers het magazijn reeds verlaten. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft een grote hoeveelheid absorberende korrels op het gelekte product gestrooid om te voorkomen dat de plas zich verder uitbreidde. Om het gelekte product op te kuisen werd beroep gedaan op de gespecialiseerde firma SGS. Zij kwamen met gespecialiseerd materiaal ter plaatse. Na enkele uren kon het werk in een deel van het magazijn hervat worden. Enkel in het gedeelte waarin het incident zich voordeed, kon er niet meer gewerkt worden. Het opkuisen van het gelekte product nam immers heel wat tijd in beslag.