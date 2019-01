300 varkens omgekomen in stalbrand en besmet met asbest Kristof Pieters

07 januari 2019

21u41 0 Beveren Op een boerderij in Nieuw Arenberg in Kieldrecht heeft maandagavond een zware brand gewoed in een varkensstal. Zo’n 300 dieren overleefden de brand niet. De milieudienst kwam ter plaatse omdat het dak uit asbestplaten bestond. Er wordt nu onderzocht wat er met de kadavers moet gebeuren.

Het vuur werd rond 18 uur opgemerkt door de overburen. Op dat moment sloegen de vlammen al metershoog door het dak van één van de stallen. Het gaat om een groot varkensbedrijf met verschillende stallen. In het getroffen gebouw zaten op dat moment 500 dieren. Door een compartimentering konden er gelukkig zo’n 200 varkens gered worden. In het andere deel van de stal kwamen echter alle dieren, zo’n 300-tal, om het leven.

De Hulpverleningszone Waasland liet heel wat manschappen en materieel oproepen van verschillende posten uit de hele regio zoals Kieldrecht, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke, Melsele en Sint-Niklaas. Dit was vooral om een watertransport te organiseren maar uiteindelijk bleken er voldoende hydranten in de omgeving te zijn om het vuur snel geblust te krijgen. Na een uurtje was de brand onder controle. Een groot deel van het dak stortte in. Al vrij snel werd duidelijk dat het om een dakbedekking in asbestplaten ging. De brandweerlieden moesten daarom persoonlijke beschermingsmaatregelen nemen. De milieudienst kwam ook ter plaatse om stalen te nemen. Gevaar voor de omgeving is er nooit geweest. De boerderij ligt eerder afgelegen en de asbestresten die zijn vrijgekomen bij de brand zijn enkel op het bedrijfsterrein terechtgekomen en een klein stuk van een aanpalend veld. “Bovendien stond er een zuidwestenwind waardoor de rookpluim niet naar Kieldrecht afdreef”, benadrukt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

Dinsdag zal er besloten worden wat er nu moet gebeuren met de omgekomen dieren. Doordat de varkens besmet zijn met asbestresten van het dak dat grotendeels instortte, kunnen ze mogelijk niet op de normale manier worden afgevoerd via Rendac.