30 verenigingen en handelaars verzamelen op kerstmarkt Kristof Pieters

13 december 2018

17u11 1 Beveren Zondagnamiddag 16 december wordt opnieuw een hoogdag voor Melsele, want voor de twaalfde keer op rij is er de jaarlijkse kerstmarkt. Die is ondertussen uitgegroeid tot één van de lokale toppers op de festiviteitenkalender.

Ook aan deze editie nemen meer dan 30 verenigingen en middenstanders deel. Ze bieden vanaf 14 uur hun lekkerste versnaperingen en dranken aan. Organisator UNIZO-Melsele zorgt voor extra animatie. “De culturele toets is opnieuw in de kerk en in het woonzorgcentrum Briels”, zegt voorzitter Bert De Coninck. “De kinderen worden verwacht bij een knutselevent en Gekke Jorre is ook opnieuw van de partij.”

Traditioneel is er ook een cultureel binnenprogramma. In de O.L.Vrouwkerk zijn er doorlopend verschillende tentoonstellingen van onder meer Kunstkring De Meiboom en fotoclub Lichtkunst. Gemengd koor Acantus treedt tijdens de kersmarkt gratis op om 15, 16 en 17 uur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Het koor Melos en Carin Care treden afwisselend op in de cafetaria van WZC Briels tijdens de kerstmarkt van 14 tot 17 uur.