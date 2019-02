200.000 krokussen zorgen voor wit lint als herinnering aan dodendraad WOI JVS

15 februari 2019

14u13 0 Beveren De grens tussen Nederland en België zal binnenkort letterlijk te zien zijn als een lint van witte krokussen. In het najaar van 2018 sloegen Belgische en Nederlandse grensgemeenten de handen in elkaar om langs het traject van de dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog zo’n 200.000 witte krokussen te planten. Ook op het grondgebied van Beveren is dat het geval. Langs de Muggenhoek in Kieldrecht zijn er zo’n 6.000 krokussen geplant.

De dodendraad was een elektrische grensversperring uit de Eerste Wereldoorlog op de Belgisch-Nederlandse grens. De draad werd door de Duitse bezetter neergezet om Belgische oorlogsvrijwilligers, vluchtelingen, spionnen, Duitse deserteurs en smokkelaars tegen te houden. In 2018 was het 100 jaar geleden dat, na de Wapenstilstand, de dodendraad werd afgebroken.

Om dat te herdenken, zijn langs het traject van de dodendraad eind vorig jaar 200. 000 witte krokussen geplanten. In Beveren werkten de leerlingen van GBS De Droomwolk, VBS De Kreek en Leefschool De Zonnewijzer samen om langs de Muggenhoek in Kieldrecht, op het vroegere traject van de dodendraad, 6.000 witte krokussen te planten. Zij kijken uit naar het moment dat de krokussen uitkomen en een wit lint zullen vormen aan de voet van de dijk langs de Muggenhoek. Dit krokuslint vormt een blijvende herinnering aan de dodendraad.

Fotowedstrijd

Een aantal grensgemeenten, waaronder Beveren, roept de scholen op om deel te nemen aan een fotowedstrijd voor de mooiste foto van het project. De winnende foto sleept onder meer een lezing op school van jeugdauteur Rob Baetens in de wacht.

Iedereen die de bloeiende krokussen spot, wordt gevraagd dit te delen via #dodendraadkrokus en zo mee te werken aan het virale verhaal van ‘De Dodendraad Leeft’ en het krokuslint.