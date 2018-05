20 jaar Para-Commando Vriendenkring Beveren 16 mei 2018

In zaal Olympia heeft de Para-Commando Vriendenkring Beveren haar 20-jarig bestaan gevierd. Aanleiding voor de oprichting van de vriendenkring was de publicatie van het boek 'Para' van Lucien Braem in oktober 1997. Hij had zijn dienstperiode bij het 3e Bataljon Para gedaan in 1966. Via de gemeentelijke archieven kwam hij te weten wie van groot Beveren zijn legerdienst gedaan had bij het Regiment Para-Commando. Hij vond tot zijn verbazing 180 namen en adressen terug. Al snel kwam de vraag om een reünie op poten te zetten. De eerste samenkomst was in maart 1998. De vereniging telt een honderdtal oud-para's.





(PKM)