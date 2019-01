2,87% van bestuurders onder invloed tijdens winter-BOB-campagne Kristof Pieters

31 januari 2019

09u52 0 Beveren Tijdens de Bob-campagne van afgelopen winter controleerde de politie van de zone Waasland-Noord 1.494 bestuurders. 2,87 % van de bestuurders reed onder invloed van alcohol.

De Bob-campagne liep van 30 november 2018 tot 28 januari 2019. Tijdens deze periode controleerde de politie intensief op het rijden onder invloed van alcohol en drugs. In totaal werden in deze BOB-periode 32 acties gehouden. 1.494 bestuurders werden gecontroleerd aan de hand van een samplingtest. In totaal werden uiteindelijk 123 bestuurders aan een ademtest onderworpen. 27 bestuurders legden een positieve ademtest af en 16 bliezen alarm. Zes rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.