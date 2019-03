180 kleuters tijdelijk geëvacueerd door rookontwikkeling in klasje Kristof Pieters

01 maart 2019

12u19 0 Beveren Zo’n 180 kleuters van de OLV-Gaverlandschool in de Sint-Elisabethstraat in Melsele werden vrijdagochtend tijdelijk geëvacueerd nadat er in één van de klasjes een rookontwikkeling ontstaan was.

Dat was het gevolg van een kortsluiting aan een lichtarmatuur in het plafond. De directie en leerkrachten handelden hebben volgens de politie en brandweer zeer snel en rustig gehandeld. De evacuatie van de kindjes verliep zeer rustig en vlot. Al na enkele minuten stonden alle kleuters onder het grote afdak op de speelplaats. De brandweer deed een controle in de getroffen klas maar moest niet blussen. Het lokaal werd wel grondig verlucht. De schade bleef beperkt tot het lichtarmatuur. Er was op geen enkel moment gevaar voor de kinderen of leerkrachten. Na een half uurtje konden alle kleuters weer terug naar binnen.