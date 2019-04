157 gezinnen genieten van maaltijd voor 1, 2 of 3 euro Sociaal project met Colruyt bestaat 1 jaar Kristof Pieters

11 april 2019

10u02 0 Beveren Koken voor 1, 2 of 3 euro? Het kan dankzij een sociaal project van het Sociaal Huis in samenwerking met supermarkt Colruyt. Gezinnen met budgettaire moeilijkheden krijgen sinds vorig jaar hulp met het bereiden van gezonde en goedkope maaltijden. Intussen nemen er al 157 gezinnen deel aan het project.

Vorig jaar stapte het Sociaal Huis Beveren mee in het project ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’, in navolging van steden zoals Kortrijk en Gent. Een jaar later kan het project uitpakken met prima cijfers. In Beveren nemen momenteel 157 gezinnen deel aan het project. Over heel het land steeg het aantal deelnemers op 1 jaar tijd van 1690 tot 5000 deelnemers. 25% van de deelnemers zijn regelmatige gebruikers.

“Het principe van ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ is eenvoudig”, zegt Samantha Herrewijn van Sociaal Huis Beveren. “Kwetsbare gezinnen met kinderen worden volledig vrijblijvend geïnformeerd door een sociale organisatie, zoals hier in Beveren het Sociaal Huis, Kind & Gezin, vzw De Keerkring en vzw De Brug/B-Asiel. Wie zich inschrijft, ontvangt om de twee weken een receptenboekje in de brievenbus. Daarin vind je recepten die maximaal 1, 2 of 3 euro per persoon kosten. Het boekje bevat ook tips om restjes van de maaltijd of van de verpakking opnieuw te gebruiken of om kinderen te laten meehelpen in de keuken. Helemaal achteraan het boekje staat een handig boodschappenlijstje. Wie deelneemt weet vooraf dus exact wat ze maximaal betalen aan de kassa van Colruyt.”

De doelstellingen van het project is betere controle geven over het budget en mensen motiveren om zelf aan de slag te gaan met recepten en slim inkopen doen. “Evenwichtige voeding is een basisrecht voor iedereen”, benadrukt schepen van Sociale zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Maar zorgen dat er elke dag een evenwichtige maaltijd op tafel komt, is geen sinecure. Zeker niet als je het financieel niet makkelijk hebt. Dat horen we heel vaak van gezinnen die bij ons langskomen. Het project is een heel laagdrempelige manier om mensen te inspireren om goedkope, maar toch evenwichtige en gevarieerde maaltijden op tafel te toveren. We zijn blij dat het ook in Beveren aanslaat.”

Bij de deelnemers zijn de reacties ook positief. “Je weet perfect wat je kwijt bent. Er wordt met iedereen rekening gehouden en af en toe is er eens een vegetarisch recept of een andere keuken”, klinkt het. Voor sommige mag het dan weer af en toe iets meer ‘Vlaamse kost’ zijn zoals een goeie stamppot. Wim Verbesselt, coördinator van het project ‘aan tafel in 1-2-3 euro’, onthoudt vooral dat de gebruikers lovend zijn over de lekkere resultaten voor zo’n scherpe prijs. “We zijn heel blij om te horen dat het project leeft in Beveren en dat er veel mensen gebruik van maken. Ondertussen blijven we denken hoe we het project nog sterker kunnen maken. Zo gaan we nog meer focussen op kookworkshops om het project levendig en toegankelijker te maken.”