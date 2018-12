13-jarige Steff is Vlaams kegelkampioen Kristof Pieters

11 december 2018

De 13-jarige Steff De Bondt heeft een gouden medaille behaald in de finale van het Vlaams Individueel Kampioenschap Kegelen. Het kampioenschap vond plaats in de nieuwe sporthal Fort 4 in Mortsel. De Beverse Kegelclub was goed vertegenwoordigd met maar liefst zes spelers in de finale. Vijf van hen kwamen ook met een medaille naar huis. Naast de gouden plak voor Steff De Bondt bij de jeugd was er ook zilver voor Jacqueline Meynen in de reeks Dames/C , Andre De Roeck in de reeks Heren/C en Walter Lijssens in de reeks Heren/B . Brons ging naar Matthias Beeldens in de reeks Heren/B. De vierde plaats bij de reeks Heren/B ging naar Leonard Van Overmeire die zonder medaille huiswaarts keerde.