10.000ste schaatser in bloemetjes gezet 02u30 0 Foto Kristof Pieters De 7-jarige Stan en zijn zusje Suzan (4) kregen een verrassingspakket.

Op de ijspiste op de Grote Markt in Beveren is gisteren de 10.000ste schaatser in de bloemetjes gezet. De gelukkigen waren de 7-jarige Stan De Jong en zijn zusje Suzan (4).





"We wonen op Linkeroever, maar komen nu al drie jaar naar Beveren om te schaatsen", vertellen papa Ief en mama Evelien. "Het is geen verre verplaatsing en we komen naar hier voor de gezelligheid. Het is er ook niet zo druk als op de ijspiste in Antwerpen. Ook van het zwembad in Beveren zijn we trouwe bezoekers." Het gezin kreeg een leuk verrassingspakket met onder meer een stel schaatsen en een 10-beurtenkaart.





De ijspiste zit op het zelfde schema als vorige editie. "Met nog anderhalve week te gaan zullen we opnieuw flirten met de kaap van 20.000 bezoekers", zegt coördinator Erik Apers. Schepen Raf Van Roeyen (CD&V) is dan ook tevreden. "We roepen alleen bezoekers op om zeker gebruik te maken van de lockers. Er zijn er een zeventigtal beschikbaar en die zijn nooit volledig benut. Enkele bezoekers vonden na een schaatsbeurt hun schoenen niet meer terug. Dat kan men vermijden door een locker te gebruiken."





De ijspiste staat nog op de Grote Markt tot en met zondag 7 januari. (PKM)