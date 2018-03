1 op 3 werknemers even snel met fiets in haven ALTERNATIEF VOOR AUTO? PASSAGIERSVERVOER VIA GOEDERENSPOOR KRISTOF PIETERS

20 maart 2018

02u51 0 Beveren Na onderzoek van het woon-werkverkeer van 11.800 werknemers uit de Waaslandhaven blijkt dat maar liefst 30 procent van de werknemers die vandaag met de auto komt, minstens even snel op het werk kan raken met de fiets. De goederensporen openstellen voor passagiersvervoer kan ook een alternatief zijn.

De vele wegenwerken en de verzadiging van de huidige wegen veroorzaken dagelijks heel wat files. Daar worden ook de bedrijven mee geconfronteerd. Alfaport, belangenvereniging van havenbedrijven, en Voka, de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, wil daarom meedenken over alternatieven. Bij 38 bedrijven in de Waaslandhaven werd het woon-werkverkeer van 11.800 werknemers onder de loep genomen. Er werd een vergelijking gemaakt van de dagelijkse autoreistijd (inclusief file) ten opzichte van de reistijd met verschillende alternatieven zoals de fiets of elektrische fiets. Daaruit blijkt dat maar liefst 1 op 3 minstens even snel op het werk zou zijn met de fiets. Ook opvallend: 3 op 4 kan carpoolen met een andere werknemer in het gebied.





Fietsbrug over E34

Gezien de lange afstanden en de weersomstandigheden is de fiets als enig alternatief niet alleen zaligmakend. "Er is ook hoge nood aan de uitbouw van efficiënt openbaar en collectief vervoer", zegt Stefaan Vanfraechem, directeur van Alfaport. "Nu wordt het havengebied erg ondermaats bediend. De recent opgestarte Fietsbus tussen beide Scheldeoevers is een stap in de goede richting, net als de Waterbus. Onze studie toont aan dat er ook heel wat mogelijkheden zijn per spoor. De goederenspoorbundel Zuid aan de Hazopweg kan aangepast worden voor personentreinen. Zo zou ruim 10 procent van alle medewerkers via het spoor sneller in de haven kunnen geraken dan met de auto. Openbaar en collectief vervoer wordt pas aantrekkelijk als ze niet mee in de file staan. Daarom moeten we meer inzetten op openbaar en collectief vervoer in een vrije bedding van en naar bedrijventerreinen." Voka en Alfaport gaan hierover gesprekken aan met De Lijn en de NMBS. Er wordt ook aangedrongen om snel werk te maken van de aanleg van een fietsbrug over de E34. "Ook de oprichting van park & bikes buiten de werfzones bieden potentieel", vult Dirk Bulteel van Voka aan.





Peter De Bisschop werkt op de kerncentrale en pendelt vaak met de fiets van en naar zijn woning in Nieuwkerken. "Ik doe het vooral voor de conditie en doe er een uurtje over", vertelt hij. "Er is wel nog wat werk aan de winkel om fietsen in de haven veiliger te maken. Vooral het vele afval dat truckers soms achterlaten vormt een gevaar voor fietsers."