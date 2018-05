1 boerderij, bestierd door 200 gezinnen POMONA START EERSTE COÖPERATIEF LANDBOUWBEDRIJF VAN VLAANDEREN KRISTOF PIETERS

29 mei 2018

02u45 0 Beveren Tweehonderd gezinnen bepalen voortaan wat er geplant en gezaaid wordt op de akkers van boer François Ongenaert in de Bralstraat. Vanaf juni krijgen ze ook nog eens de opbrengst op hun bord. Het gaat om de eerste coöperatieve boerderij in Vlaanderen.

Momenteel zijn er al een 25-tal coöperanten, maar in totaal kunnen 200 gezinnen instappen in de coöperatieve boerderij, die beschikt over 16 hectare grond. Het gaat om het bedrijf van François Ongenaert in de Bralstraat. Hij teelt al vele jaren op biologische wijze en zag het idee van vzw Pomona meteen zitten. "Dit is volgens mij het systeem van de toekomst", klinkt het overtuigd. "De consumenten investeren nu zelf in de boerderij. Hierdoor zijn de risico's gespreid als er al eens een oogst zou mislukken en voor mij als boer biedt het een stuk zekerheid."





Het is niet de bedoeling dat de gezinnen zelf de handen uit de mouwen gaan steken. "We investeren wel in ons eigen landbouwbedrijf, maar het bewerken van het land gebeurt door de boer zelf", legt voorzitter Tim De Roeck uit. "We zetten twee landbouwers in voor de uitbating en zorgen ervoor dat ze een eerlijk loon krijgen. De aandeelhouders beslissen wel mee wat er zoal gezaaid en geplant zal worden. We denken dat we samen tot 80 procent van onze eigen voeding kunnen produceren. Vanaf juni zal Pomona meer dan 70 verschillende groentesoorten leveren."





Boslandbouw

"Zodra de bomen vruchten afwerpen introduceren we noten en fruit. Eieren, zuivel en vlees worden geleidelijk geïntroduceerd", gaat De Roeck verder. "We zijn nu al een terrein aan het afbakenen waar we varkens en kippen gaan houden. Die zullen bij ons namelijk niet in een stal opgesloten zitten, maar buiten kunnen rondlopen. Nu al is er bloem, meel en quinoa, maar vanaf volgend jaar zal er ook brood worden aangeboden."





De naam Pomona, de Romeinse godin van de fruitige overvloed en van de vrucht- en notenbomen, is niet toevallig gekozen. Pomona kiest namelijk resoluut voor boslandbouw. "We combineren bomen en struiken met akkerbouw", legt François Ongenaert uit. "Dit is een heel natuurlijke manier van landbouw. Kale akkers zijn een uitvinding van de mens. Door de klimaatverandering bedreigen zowel natte als erg droge lentes al jaren de oogst. Bomen zijn de perfecte buffer." Pomona schakelt tussenstappen zoals groothandel of winkel uit. Moet iedereen nu naar Verrebroek om zijn groenten? "Nee hoor, afhankelijk van waar de coöperanten wonen, zullen wekelijkse verdeelpunten opgezet worden", zegt De Roeck. "We willen de keten zo kort mogelijk houden, daarom mikken we enkel op gezinnen uit het Waasland." Op zondag 17 juni is er om 10 uur een infomoment in de bibliotheek aan het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas.





Meer info: www.pomonacoop.be.