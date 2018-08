"Zomerbarsfeertje tussen twee tenten" MARKTPLEIN KLAAR VOOR BEVERSE FEESTEN KRISTOF PIETERS

20 augustus 2018

02u33 0 Beveren Stan Van Samang mag morgenavond de spits afbijten van de Beverse Feesten. De festiviteiten op de Grote Markt zijn dit jaar voor het eerst in handen van MVP Events. Mark Van Puymbrouck maakt de feesten meteen een dagje langer en pakt ook uit met een loungebar en plankenterras tussen de twee tenten.

Met een grotendeels nieuwe ploeg is MPV Events klaar om dit jaar de Beverse Feesten op de Grote Markt in goede banen te leiden. Echt nieuw is het echter niet voor organisator Mark Van Puymbrouck want hij maakte zes jaar deel uit van de Beverse Maten die de festiviteiten in handen had. "Tot mijn eigen verbazing is de opbouw heel vlot verlopen", lacht hij. "We zitten met heel wat nieuwe gezichten in de ploeg en voor hen is het allemaal de eerste keer. Vorig jaar had ik een massa foto's genomen van de tent, de opstelling en de logistiek en die documentatie heeft nu wel zijn nut bewezen. De medewerkers doen voortreffelijk werk, waardoor we zelfs voorlagen op schema."





Of hij ook na afloop tevreden mag zijn, is nog even afwachten maar de vooruitzichten zijn wel goed. "Zoals bekend hebben we van de gemeente toestemming gekregen om dit jaar een extra betalende dag toe te voegen aan het programma. Dit is een experiment omdat ik eens met een grote naam wou kunnen uitpakken. Stan Van Samang mag dinsdag de spits afbijten en intussen is zo'n drie vierde van de tickets de deur uit. De vipkaarten zijn zelfs al uitverkocht." De weergoden lijken de Beverse Feesten ook gunstig gestemd. "Gelukkig maar want daar staat of valt alles mee", geeft Mark toe. "Na de uitzonderlijke zomer had ik echt wel schrik dat de zon opgebrand zou zijn tegen de start van de feesten maar met voorspelde temperaturen rond de 25 graden mogen we niet klagen."





Buiten goed zicht

De formule van de feesten is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Aan de opstelling van het terrein is wel gesleuteld. "Het podium is 20 centimeter hoger en we hebben nu een verhoogde plankenvloer aangelegd tussen de festivaltent en de loungebar", legt Mark uit. "Dit maakt dat het publiek ook buiten een goed zicht zal hebben op het podium. We willen een zomerbarsfeertje creëren tussen de twee tenten. Het is alleen jammer dat er enkele grote elektriciteitskasten in de weg staan waardoor we een extra balustrade moesten plaatsen."





Kaarten voor Stan Van Samang zijn nog altijd te verkrijgen aan 15 euro in voorverkoop via www.beversefeesten.be. Aan de kassa betaal je 18 euro. De rest van de festiviteiten tot en met zondag 26 augustus is gratis. Op de affiche staan vooral artiesten die ambiance brengen zoals 2Unlimited, Band of Musos met de Beverse Eline De Munck, Laura Lynn, Willy Sommers... Het new beat-fenomeen The Confetti's zorgt voor een revival act. Tot slot is er ook nog een disco-avond met de Britse coverband Abba Gold.