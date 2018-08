"Zelfs regen deert ons publiek niet!" EN OF ER TEVREDEN TERUGGEBLIKT MAG WORDEN KRISTOF PIETERS

27 augustus 2018

02u27 0 Beveren Ondanks enkele fikse regenbuien in het slotweekend kunnen de organisatoren van de Beverse Feesten tevreden terugblikken. In de tent op de Grote Markt waren donderwolken niet echt een probleem, waar dat voor Beveren Festivalt in openlucht natuurlijk een ander verhaal was. Maar met dank aan een massa uitgedeelde regenponcho's bleven de bezoekers ook daar dapper feesten.

De Beverse Feesten hadden ook afgelopen weekend voor ieder wat wils, met straattheater, muziek en ludieke randanimatie. Traditioneel streden ook dit jaar meerdere teams voor de titel van 'Strafste café van Beveren'. Deze editie lokte vijftien deelnemende cafés. Hun teams moesten het tegen elkaar opnemen in de meest uiteenlopende en gekke disciplines. Café Doel V van Sheila De Graef toonde zich het sterkst en keerde met de beker - en eeuwige roem - terug naar het bedreigde Scheldedorp.





Nieuw op het programma was een heuse bodypaintwedstrijd op het podium achter de kerk, een initiatief van Sandrine Suttels uit Sint-Niklaas en Nina Keppens uit Bornem. "We mochten tien deelnemers verwelkomen", klinkt het opgetogen. "Die kwamen uit heel Vlaanderen - en er was zelfs een deelnemer uit Nederland. Zij kregen elk zes uur de tijd om een prachtig resultaat neer te zetten." Het publiek mocht ook tijdens die zes uur een kijkje komen nemen in de afgesloten oplegger waar de bodypainters aan de slag gingen. "Die afgesloten oplegger kwam er niet omdat de modellen schuchter zouden zijn, maar wel omdat het voor hen behoorlijk koud was", lacht Sandrine. Het publiek mocht finaal ook kiezen wie de winnaar was, en dat werd Veerle Nuytkens uit Leest. Zilver en brons waren respectievelijk voor Sara Desanghere en Irguna Bronk.





Betalende dag

Met zijn festivaltent op de markt had Mark Van Puymbroeck het minst te lijden onder de slechte weersomstandigheden tijdens het slotweekend. "De discoavond met Abba Gold en de schlageravond waren de uitschieters, maar eigenlijk was het hier elke avond bijzonder goed", klinkt het. "We hebben bijzonder veel positieve reacties gekregen. Voor Stan Van Samang - die optrad op de enige dag met toegangsgeld - mochten we zo'n tweeduizend bezoekers verwelkomen. Dat was misschien niet de verhoopte opkomst, maar zeker niet slecht. We moeten nog een definitieve evaluatie maken, maar de kans is reëel dat we die extra betalende dag ook volgend jaar zullen behouden, zodat we opnieuw een grote naam op de affiche kunnen zetten."





Op Beveren Festivalt hadden ze zaterdag een luxeprobleem. Omdat het organisatorisch niet anders kon, stonden daar twee headliners op hetzelfde moment op de planken: Maxi Jazz op de DJ-Stage, en Gers Pardoel op de Mainstage. Die 'wedstrijd' werd overigens met voorsprong gewonnen door de Nederlandse zanger. Al had het festival in openlucht wel meer last van enkele fikse regenbuien. "Vrijdag kwamen de regenwolken pas na middernacht opzetten en hadden ze een beperkte impact", aldus Davy Caluwé en David Van de Vijver. "We hebben zo'n duizend gesponsorde regenponcho's uitgedeeld en iedereen is blijven feesten. Met zo'n 3.000 tot 3.500 bezoekers voor elke festivaldag mogen we zeker niet klagen. We hebben in deze iets mindere weersomstandigheden stand kunnen houden, en dat bewijst dat we toch wel een trouw publiek opgebouwd hebben."