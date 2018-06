"Zelfs ongeschoolden vinden hier job" 5.000 EXTRA BANEN IN WAASLANDHAVEN IN JAAR TIJD KRISTOF PIETERS

15 juni 2018

02u52 0 Beveren Bijna 5.000 jobs zijn er het voorbije jaar bijgekomen in de Waaslandhaven. Daarbij gaat het zeker niet alleen maar om havenarbeiders. Er dreigt wel een krapte op de arbeidsmarkt. "Zelfs wie ongeschoold is, kan in de haven een job vinden", maakt havenschepen Marc Van Peel zich sterk.

De Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) stelde gisteren haar jaarverslag voor en voor dit lijvig document wordt ook elk jaar een rondvraag naar de tewerkstelling bij alle bedrijven gehouden. Voor 2017 is er weer een record gesneuveld. "De directe werkgelegenheid in de Waaslandhaven is vorig jaar gestegen van 17.689 tot 19.746 voltijdse werknemers. Een nieuw record voor het zevende jaar op rij", zegt voorzitter Boudewijn Vlegels. "Een stijging van maar liefst 11,6%. We zitten bijna aan de magisch kaap van 20.000 werknemers. We moeten daarbij ook nog de onderaannemers rekenen. De totale tewerkstelling, direct en indirect wordt nu geraamd op 46.403 en dat is bijna 5.000 meer dan het jaar voordien. Die stijging situeert zich bovendien niet alleen bij de havenarbeiders. Ook bedrijven zijn volop aan het investeren en uitbreiden en werven volop arbeiders en bedienden aan, zowel op grondgebied van Beveren als Zwijndrecht."





Gebrekkige mobiliteit

Keerzijde is wel dat de vele vacatures steeds moeilijker ingevuld raken. Er dreigt een krapte op de arbeidsmarkt. "Maar dat is een luxeprobleem", vindt havenschepen Marc Van Peel. "Hier liggen nu vooral kansen voor ongeschoolden, want bedrijven zijn bereid mensen op te leiden."





De gebrekkige mobiliteit is voor veel kandidaat-werknemers een struikelblok, maar daarom wordt volop geïnvesteerd in alternatieven. "De pendelbus heeft 400 gebruikers per dag en ook de nieuwe Fietsbus die door de Liefkenshoektunnel rijdt, is met 200 gebruikers per dag een groot succes." Dit najaar komt daar ook nog de Waterbus bij die tot in Kallo zal varen vanaf Antwerpen en Linkeroever.





De haven dreigt wel op een fysieke grens te botsen door haar sterke groei. De voorbije vijf jaar groeide de trafiek met 21 procent, dat is het equivalent van wat er in heel Zeebrugge wordt behandeld. In mei dit jaar werd een recordaantal van één miljoen containers verzet. "Tegen dit tempo overschrijden we al in 2022 de capaciteitsgrens van de terminals, maar we zitten dit jaar al aan het plafond, want er is steeds minder manoeuvreerruimte."





Het Havenbedrijf hoopt dan ook dat de Vlaamse regering snel knopen doorhakt rond een verdere havenuitbreiding. Ook MLSO is vragende partij. "Nu gebeuren er veel investeringen in bestaande haventerreinen maar ook hier dreigt er snel schaarste te ontstaan."