"We willen meer vrijheid in keuken" KOPPEL RUILT 'DE NIEUWE SCHANDPAAL' IN VOOR RESTAURANT IN THUISGEMEENTE KRISTOF PIETERS

28 april 2018

02u39 0 Beveren Het gastronomisch restaurant De Nieuwe Schandpaal sluit eind juli de deuren. Na 20 jaar kiezen chef Wim De Beule (46) en vrouw Ilse Verschelden (47) voor een kleinschaliger project in hun thuisgemeente Waasmunster. "De passie voor koken is nog even groot en net daarom wil ik meer vrijheid in de keuken", zegt Wim.

Het restaurant in de Kloosterstraat in Beveren bestaat al 38 jaar. Wim De Beule en Ilse Verschelden namen de zaak 20 jaar geleden over en vorig jaar volgde de ultieme bekroning met een vermelding in de gids van Gault&Millau. Nu valt onverwacht het doek. "Al is het voor ons niet zo plots", vertelt Wim. "Dit idee speelde al een tijd. Na 20 jaar waren we toe aan een nieuwe uitdaging. Niet dat de zaken minder gaan. We hebben altijd een vast cliënteel gehad en zij reageren onthutst op het nieuws. Er zijn klanten die hier al 20 jaar komen en al wenend vragen waarom we zo plots stoppen."





Wim had de laatste jaren het gevoel dat hij zijn ei niet meer kwijt kon. "Nochtans is de passie voor het koken nog altijd even groot", legt hij uit. "Nu werken wij met een maandmenu en daardoor voelde ik mij soms te veel gebonden. Als mijn leverancier enthousiast belde dat hij een fantastische partij groene asperges in de aanbieding heeft, kon ik daar niet op ingaan. Ik experimenteer al een tijd met totaal andere producten, maar ze passen niet op de kaart van De Nieuwe Schandpaal. Gegrilde Argentijnse gamba's moet ik mijn klanten hier niet aanbieden. Ook lijken vaste menu's voorbijgestreefd. Klanten willen de ene keer liever geen voorgerecht, de andere keer passen ze voor het dessert.





In oktober willen Wim en Ilse een nieuwe zaak openen in hun eigen woning in de Stationsstraat in Waasmunster.





18 couverts

"Kleinschalig, met slechts 18 couverts. Dat is net voldoende om met ons twee te kunnen runnen. Ik wil ook meer contact met de klanten en ga daarom in een open keuken werken. De vaste kaart met enkele klassiekers zal beperkt zijn, er zal vooral veel variatie zijn. Zo zal de lunch elke dag anders zijn. Ook de prijzen zijn toegankelijker, maar het niveau blijft ongewijzigd. Ik weet nu al dat ik mij er meer op mijn gemak zal voelen."





Wim en Ilse krijgen in Waasmunster wel een pak meer concurrentie. Chef Steven Van Snick van restaurant De Verborgen Tuin in Geraardsbergen kondigde recent aan dat ook hij zijn zaak - inclusief Michelinster - verhuist naar het voormalige La Cucina in de Belselestraat. "We kunnen dat alleen maar toejuichen", zegt Wim. "Waasmunster was vroeger een gastronomisch mekka, maar dat is helaas verloren gegaan. Nu is er een revival en we zijn blij dat we daaraan kunnen meetimmeren."





Wat er met De Nieuwe Schandpaal zal gebeuren, is nog niet geweten.