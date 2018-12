Wase derby kent vurig verloop Man met hersenbloeding afgevoerd na vechtpartij Kristof Pieters

23 december 2018

11u13 0 Beveren De derby tussen Waasland-Beveren en Sporting Lokeren, zaterdagavond, is zoals verwacht werd bijzonder vurig verlopen. De brandweer moest zelfs tussenbeide komen nadat enkele Lokerse heethoofden brand hadden gesticht in de bezoekerstribune. Na afloop van de match kwam het ook nog tot een schermutseling aan café Welkom. Een dronken man liep daarbij een hersenbloeding op en werd in kritieke toestand afgevoerd.

Wedstrijden tussen de twee Wase clubs zijn altijd geladen, maar deze keer was de inzet wel erg groot. Beide clubs bengelen immers achteraan in het klassement. Door de overwinning van Waasland-Beveren is er nu toch een kleine kloof geslagen en staat Lokeren alleen onderaan de rangschikking.

Reeds in de dagen voor het treffen hadden beide supporterskernen elkaar zitten jennen. De sfeer was zaterdagavond dan ook geladen. Ondanks de controles waren verschillende supporters er toch in geslaagd om vuurwerk het stadion binnen te smokkelen. Nog voor de aftrap werden enkele pijlen afgeschoten en werd er zelfs brand gesticht in het bezoekersvak. De brandweer kon gelukkig snel tussenbeide komen.

Na afloop van de wedstrijd viseerden Lokerse supporters dan maar het meubilair. Heel wat zitjes werden op het veld gekeild en ook reclamepanelen moesten eraan geloven. Ordediensten gingen het veld op om erger te voorkomen. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zijn er in totaal een drietal heethoofden bestuurlijk aangehouden. “We hadden eigenlijk erger verwacht voor deze toch erg geladen wedstrijd waarbij voor beide clubs erg veel op het spel stond", reageert hij. “We stellen ons wel vragen bij het feit dat er zoveel pyrotechnisch materiaal het stadion kon binnengesmokkeld worden. We gaan dit toch wel eens grondig moeten analyseren.”

In het centrum, waar op dat moment een kerstmarkt plaatsvond, bleven confrontaties gelukkig uit. Door de combiregeling werden de Lokerse fans ook meteen op de bus gezet. De federale politie stond wel de hele tijd paraat met heel wat manschappen en zelfs een waterkanon. De ordediensten werden enkel ingezet om tussenbeide te komen bij een vechtpartij ter hoogte van café Welkom in de Klapperstraat, vlakbij het stadion. “Hier waren geen Lokerse supporters bij betrokken", benadrukt Van de Vijver. “Een dronken man sloeg een spiegel af van een voorbijrijdende auto. De chauffeur van de wagen gaf hem vervolgens een vuistslag waarna hij in het gras belandde. Enkele supporters zijn tussenbeide gekomen en hielpen de man recht maar die zocht vervolgens terug ruzie. Hij heeft dan een tweede slag gekregen van iemand en is slecht neergekomen op het asfalt. De man is met een hersenbloeding in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.”

Hoe zwaar de schade in het stadion is, was niet meteen duidelijk. De rekening is alleszins voor Sporting Lokeren, al zullen camerabeelden nog onderzocht worden om de schuldigen te kunnen aanduiden.