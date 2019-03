“Vroegere start gemeenteraad niet ideaal voor jonge ouders” Kristof Pieters

08 maart 2019

20u19 1 Beveren Gemeenteraadslid Koen Maes (Groen) stelt het aangepaste uur van de gemeenteraad in vraag. Sinds februari start de raad om half acht in plaats van acht uur omdat voortaan ook de OCMW-raad op dezelfde avond moet plaatsvinden.

“Half acht is het tijdstip waarop mijn twee jonge kinderen naar bed gaan en dus verre van ideaal”, zegt Koen Maes. “Een aantal maanden geleden was er de berichtgeving dat het bestuur blij was met de verjonging die zich doorzet in de nieuwe gemeenteraad. Het is dan ook opmerkelijk dat nu net deze aanpassing de raadsleden met jonge kinderen raakt. We hopen dat het aanvangsuur dan ook kan herbekeken worden.”

Volgens Veerle Vincke, voorzitter van de gemeenteraad, is het voorstel op de vergadering met de fractieleiders goedgekeurd, weliswaar buiten Groen. Ze wil het nieuwe aanvangsuur eerst een tijdje de kans geven en pas nadien opnieuw evalueren.