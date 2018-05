"Verschil maken tussen leven en dood" EVACUATIEPLATFORM VOOR CHAUFFEURS STRADDLE CARRIERS KRISTOF PIETERS

17 mei 2018

02u36 0 Beveren Terminaluitbater DP World heeft een uniek evacuatieplatform ontwikkeld, waarmee chauffeurs van straddle carriers zich op eenvoudige wijze kunnen bevrijden uit hun cabine. De bestuurders zitten namelijk twaalf meter boven de grond.

Er moet nog een finale goedkeuring komen van de bevoegde federale overheidsdienst, maar het evacuatieplatform staat wel al klaar op de terminal van het Deurganckdok. "We hebben wel de informele toestemming om het platform te gebruiken bij noodsituaties", zegt Tom Mortelmans, bevoegd voor de veiligheid bij DP World. "Het kan het verschil betekenen tussen leven en dood als er sprake is van een ernstig probleem, zoals een hartaanval of hersenbloeding. In dat soort situaties bepaalt de snelheid van de interventie de overlevingskansen van het slachtoffer."





Het platform is briljant in zijn eenvoud. "We hebben het zelf laten bouwen door onze technische dienst. Het platform heeft een vaste plaats op de kade en kan door een straddle carrier net als een container vastgeklikt worden. Vervolgens wordt het omhoog gebracht tot aan de voorruit van de bestuurderscabine."





Dramatisch incident

Het idee voor dit plaform kwam er na een dramatisch incident in 2014. Een chauffeur van DP World overleed aan een beroerte. "Bij de evacuatie stelden we vast dat het niet zo eenvoudig was om iemand naar beneden te krijgen. De cabine bevindt zich namelijk op 12 meter hoogte en is enkel bereikbaar via een smalle ladder en deur. Als het dan ook nog eens om een iets zwaardere collega gaat, spreekt het voor zich dat die niet snel naar beneden kan worden geholpen. We vonden dat er een snellere manier moest zijn om collega's in nood te redden. Er waren al een aantal systemen op de markt, maar die waren niet naar onze zin en dus zijn we zelf aan de slag gegaan."





Award

Het evacuatieplatform heeft intussen al een award gewonnen. DP World Group selecteerde het uit 56 innovatieve ideeën rond veiligheid en milieu van over de hele wereld. "We zijn enorm trots op deze erkenning. Het is te danken aan alle medewerkers die hun schouders onder dit project gezet hebben, in het bijzonder Werner Peeters van de technische dienst", zegt Mortelmans. "Er is al interesse van andere terminals om het platform in te zetten. In principe is het bedoeld voor medische noodsituaties, zoals een beroerte of hartaanval, maar het kan ook bij een brand worden ingezet, als de chauffeur geen andere vluchtweg zou hebben. We hebben hier in totaal 67 straddle carriers op de terminal. Hopelijk hebben we het platform nooit nodig, maar het geeft wel een gerust gevoel."





Voor de grote havenkranen moet DP World wel nog een beroep doen op de hulpdiensten. "Hiervoor werken we samen met het zogenaamde RED-team van de brandweer dat gespecialiseerd is in reddingen op grote hoogtes. Zij komen hier daarom regelmatig trainen."