"Vergoeding verdrievoudigd sinds aantreden" KLOKKENLUIDER BESCHULDIGT POLDERVOORZITTER VAN GEGRAAI KRISTOF PIETERS

20 januari 2018

02u30 0 Beveren Het blijft rommelen in het Polderbestuur. Na een open brief van bestuurslid Kris De Smit, haalt de klokkenluider nu opnieuw hard uit naar dijkgraaf - de voorzitter van de polder - Theo De Roeck. Die zou zijn eigen vergoeding van 7.209 euro naar 24.372 euro hebben verhoogd. Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens vraagt een doorlichting van het Polderbestuur. De Roeck spreekt van een heksenjacht. "Alle beslissingen zijn goedgekeurd door zowel de algemene vergadering als de provincie", reageert hij.

Klokkenluider Kris De Smit haalt in een nieuwe open brief opnieuw zwaar uit naar dijkgraaf, de voorzitter van de Polder Land van Waas, Theo De Roeck. Hij beschuldigt hem van gegraai uit de kas. "Sinds zijn aantreden in 2001 is zijn mandaatvergoeding verdrievoudigd", zegt De Smit. "Hij is gestart aan 7.209 euro per jaar en ontvangt momenteel 24.372 euro. Na mijn vertrek was er een inkrimping van het aantal mandaten van negen naar zeven, maar de vergoedingen werden gewoon herverdeeld waarbij de dijkgraaf het grootste deel van de koek kreeg, terwijl zijn takenpakket allerminst vergroot werd."





Kris De Smit zetelde zelf van 2010 tot 2016 in het bestuur van de Polder Land van Waas. Hij is misnoegd over de gang van zaken en hangt nu al enkele weken de vuile was buiten met open brieven. Eind oktober ging de bal aan het rollen toen De Smit bekendmaakte dat een aantal verkoopsbeloften 'stiekem' waren doorgesluisd op de algemene vergadering. Het gaat om gronden in havengebied die verkocht zouden worden aan de Vlaamse overheid, MLSO en de VLM. Volgens De Smit werden de leden misleid en waren de verkoopsbeloften met de weinigzeggende vermelding 'dadingen' geagendeerd. Het dossier deed heel wat stof opwaaien omdat het Polderbestuur zich steeds gekant heeft tegen de havenuitbreidingsplannen. Bovendien werden die plannen intussen door de Raad van State vernietigd. Op vraag van onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens heeft het gemeentebestuur beslist om alle documenten op te vragen en opheldering te brengen. Intussen onderzoekt ook de provincie enkele klachten.





Verontwaardigd

Dijkgraaf Theo De Roeck reageert verontwaardigd op de nieuwe beschuldigingen. "Die raken kant noch wal", vindt hij. "Ik ga niet ontkennen dat de mandaatvergoeding is opgetrokken, maar we spreken wel over een periode van zeventien jaar. Bovendien is het takenpakket van het Polderbestuur wel degelijk uitgebreid. We staan in voor maar liefst 13.000 hectare aan polder en ons stroomgebied is maar liefst 24.000 hectare groot en gaat tot aan de grens met Sint-Niklaas. Als dijkgraaf draag ik een zware verantwoordelijkheid voor een goede afwatering van dit hele gebied. Dit is een fulltime job voor mij. Ik ben elk uur van de dag beschikbaar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar men moet niet zomaar beschuldigingen rondgooien. Alle beslissingen hierover werden goedgekeurd door de algemene vergadering én het provinciebestuur. Ik zie dan ook niet in wat er te onderzoeken valt."





Wat de verkoopsbeloften betreft van de gronden, belooft de dijkgraaf ook transparantie. "Op vraag van de gemeente zullen we alle documenten bezorgen zodat die op de gemeenteraad besproken kunnen worden. Ik hoop dat deze heksenjacht daarna ophoudt."