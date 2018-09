‘Vergeten’ kerkhof in ere hersteld Kristof Pieters

05 september 2018

11u52 0

Op zondag 9 september is het Open Monumentendag, het absolute hoogfeest van het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Ook Beveren neemt naar aloude gewoonte deel. In het Erfgoedhuis Hof ter Welle kan men tussen 10 en 18 uur terecht voor een totaalprogramma. “Het oud kerkhofje van ‘het Geestelijk Hof’ werd gerestaureerd en omgevormd tot een rustplaats voor wandelaars”, zegt schepen van cultuur Johan Smet (N-VA). “ De restauratie van deze ‘verborgen en vergeten’ begraafplaats van Hof ter Welle is meteen de aanleiding voor een heus feestprogramma op Open Monumentendag.”

Om 10.30 uur is er de officiële opening van de kleine begraafplaats door schepen met gelegenheidsgedichten van Richard Willems. Daarna volgt van 11 tot 12 uur een lezing door dr. Tamara Ingels over de begraafcultuur in de negentiende eeuw. Van 12 tot 13 uur is er een koffietafel. Schuif mee aan tafel voor een typische koffietafel met koffiekoeken, rijstpap (een recept zoals op de uitvaart van moeder-overste Wilhelmina Van der Cruyssen in 1816) en zoet en hartig beleg. Reserveren via tickets.tervesten@beveren.be of 03 750 10 00. Van 14 tot 17 uur vertelt kostschoolmeisje Johanna Huygens (1855-1868), begraven op het kerkhofje van Hof ter Welle, haar levensverhaal. Doorlopend van 13 tot 18 uur zijn er ook gegidste rondleidingen en kan men terecht bij de bar van Bier Verenigt. Zondag ziet ook een nieuwe publicatie rond de bouwgeschiedenis van het kasteel van Hof ter Welle het levenslicht: Erfgoedsprokkel Hof ter Welle. Deze publicatie is een uitgave van de provincie Oost-Vlaanderen, telt 16 bladzijden en geeft een overzicht van de belangrijkste (bouw)historische evoluties die het kasteel Hof ter Welle doorheen de eeuwen heeft doorgemaakt. Aangevuld met verhalen over de bewoners en plattegronden, vormt dit kleinood de ideale gids voor een rondleiding in het Erfgoedhuis Hof ter Welle. De publicatie kost 2 euro en is verkrijgbaar in het Erfgoedhuis en het toeristisch infokantoor, Grote Markt 2 in Beveren tijdens de openingsuren.