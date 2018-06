'Verdachte' pijlen op straat 18 juni 2018

Een ludieke actie van Chiro Kallo heeft zaterdagochtend wat ophef veroorzaakt. De jeugdbeweging had 's nachts met krijt tekens en pijlen aangebracht op het voetpad, voor de deur van jongeren die in aanmerking komen om leiding te worden. "We hadden ook een briefje in de bus gestopt met een uitnodiging voor onze leidingbarbecue ", zegt voorzitter Jos Vandemaele. Enkele bewoners hadden het begeleidend briefje blijkbaar niet op tijd gevonden en belden de politie omdat ze veronderstelden dat de kleurrijke pijlen van inbrekers afkomstig waren. (PKM)