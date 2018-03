"Veilig alternatief voor weg naar school of werk" KAART HAALT TRAGE WEGEN UIT VERGETELHEID KRISTOF PIETERS

29 maart 2018

02u44 0 Beveren Beveren heeft honderden 'trage wegen' in kaart gebracht. De voorbije jaren zijn er zo'n 15 tot 20 kilometer aan wegels bijgekomen. Die vormen vaak een veilig alternatief om de school of het werk te bereiken, maar zijn ook geknipt voor recreatieve fietstochten.

Trage wegen is een verzamelnaam voor kleine veldweggetjes, oude kerkwegels en paadjes die enkel voor fietsers en voetgangers mogen gebruikt worden. De gemeente Beveren is al heel wat jaren bezig met het opwaarderen van deze verbindingswegels. In een pilootproject met de provincie en de vzw Trage Wegen werd eerst de deelgemeente Vrasene aangepakt en in een tweede fase volgde Haasdonk. "Nu maken we een inventaris in Beveren en daarna zal Melsele aan de beurt komen", zegt Emiline Brocken van de dienst mobiliteit. "Telkens vragen we aan de inwoners hulp om de trage wegen te beoordelen. Op basis daarvan worden er soms in onbruik geraakte wegels geschrapt maar ook heel wat missing links gerealiseerd."





In 2011 werd een eerste tragewegenkaart uitgebracht, maar die was intussen hopeloos gedateerd. "De voorbije jaren zijn er zo'n 15 tot 20 km aan trage wegen bijgekomen", zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). "Onder meer rond het Fort van Haasdonk zijn er heel wat nieuwe verbindingen gerealiseerd. Op de kaart hebben we in stippellijn ook al wegels vermeld die we in de nabije toekomst gaan aanpakken. De trage wegen zijn een veilig alternatief om naar school of het werk te rijden, maar bij velen niet altijd goed gekend. Ook zijn ze ideaal voor het maken van recreatieve fietstochten. We spelen daar met deze kaart op in door ook een aantal uitgestippelde routes te vermelden." Tellingen wijzen uit dat de trage wegen goed gebruikt worden. "De wegel tussen de IJzerstraat en Cortewalle is goed voor 1.800 fietsbewegingen per dag en staat hiermee aan de top. Andere trage wegen in meer landelijke gebieden zijn nog niet zo bekend bij het brede publiek en hiervoor is deze kaart natuurlijk ideaal", zegt Van Roeyen nog.





Bewegwijzeringspalen

Intussen is de gemeente ook bezig om de trage wegen zichtbaarder te maken in het straatbeeld. Op heel wat locaties zijn bewegwijzeringspalen geplaatst. Ook aan de kwaliteit wordt gewerkt. "Op de palen zijn stickers aangebracht met een kaartje zodat mensen kunnen zien welk traject een trage weg volgt en waarop hij verbinding geeft, maar die stickers slijten te snel af en worden onleesbaar. In plaats van ze om de twee jaar te vervangen, zullen we de info laten graveren zodat ze beter bestand zijn tegen de weerselementen."





De kaart van de trage wegen is gratis te verkrijgen in het toeristisch infokantoor of raadpleegbaar via www.beveren.be.