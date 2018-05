"Tenten opgesteld rond centraal feestplein" LIFESTYLEBEURS 'TUIN & KASTEEL' KRIJGT VOLLEDIGE MAKE-OVER KRISTOF PIETERS

09 mei 2018

02u29 0 Beveren Het kasteeldomein Cortewalle is vanaf donderdag vier dagen lang het decor voor 'Tuin & Kasteel'. Unizo heeft de lifestylebeurs een volledige 'make-over' gegeven en de pagodetenten opgesteld rond een centraal feestplein.

De lifestylebeurs Tuin & Kasteel is aan zijn zesde editie toe en voor de derde opeenvolgende maal mag Unizo uitzonderlijk beschikken over het grasveld voor het historische kasteel Cortewalle. "Het publiek mag zich verwachten aan een volledige make-over", verklapt Kristien Mertens, voorzitter van Tuin & Kasteel. "Er is een volledig nieuw opstelling waarbij de pagodetenten in een vierkant staan opgesteld rondom een centraal feestplein. Daar zal onder meer de plaatselijke muziekacademie optreden en vinden er ook workshops plaats. We hebben echter ook straattheater zoals een suikerpoppenfee, een goochelaar en een ballonnenplooier."





Unizo mikt voor deze editie namelijk meer op beleving. "Vroeger verdween het publiek nadat ze de verschillende standen had bezocht", zegt Inge Brocken. "We willen de mensen nu langer hier houden en dat doen we vooral door alles gezelliger aan te kleden. Er zijn ook maar liefst zeven foodtrucks waaronder Würst van Jeroen Meeus, een cavabar en een brasserietent." 's Avonds zorgt feeërieke verlichting voor sfeer. "En dat beperkt zich niet tot de pagodetenten", benadrukt Anthony Smet van Ant-Events. "Ook de historische hangbrug zal verlicht zijn, net als de gevel van het kasteel zelf waarop het logo van Tuin & Kasteel aangestraald zal worden."





Ook het comfort wordt verbeter. "Er is een houten wandelpad aangelegd dat doorheen het standendorp kronkelt", vult Unizo-voorzitter Steven Tindemans aan. "Zo is onze lifestylebeurs ook optimaal toegankelijk voor rolstoelgebruikers."





Mikken op 10.000 bezoekers

Vorige editie kon de beurs 8.000 bezoekers lokken, nu mikken de organisatoren op de kaap van 10.000. Met liefst 87 standhouders zijn er meer deelnemers dan de vorige editie en opmerkelijk is dat ruim driekwart Beverse handelaars zijn. "En dat vinden we uiteraard belangrijk", zegt secretaris Erik Roelandt. "Met dit evenement tonen we dat Beveren een enorm en kwaliteitsvol gamma aan producten en diensten te bieden heeft."





De 'Nacht van de Ondernemer' was de voorbije twee edities een schot in de roos en mag opnieuw het bordje uitverkocht uithangen. Verder is er zondag 13 mei voor de derde keer de Cortewalle Classic, een Concours d'Elegance voor uitzonderlijke oldtimers. Er zullen een vijftigtal wagens te zien zijn. In primeur stelt Hotel Beveren ook haar zomerbar voor waarmee ze binnenkort het kasteeldomein inpalmt. Tuin & Kasteel gaat door van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei. De toegangsprijs bedraagt 6 euro. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. Meer info: www.tuinenkasteel.be