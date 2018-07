't Schelleke brengt eerbetoon aan suikerfabriek 02 juli 2018

02u31 0 Beveren In de Fabriekstraat is gisteren een erfgoedbord onthuld dat een eerbetoon brengt aan de vroegere suikerfabriek. Die werd opgericht in 1868 en was een eeuw lang actief.

"De bieten die in de polders geteeld werden, werden hier verwerkt tot brute suiker", zegt Fred Smet van het wijkcomité 't Schelleke. Van de vroegere 'sucrerie' blijft er vandaag niets meer over. "Een leemte in het industrieel erfgoed van Kallo die ons wijkcomité wil opvullen met een erfgoedbord dat herinnert aan de honderdjarige bedrijvigheid van de suikerfabriek, die toch het landschap van het dorp lange tijd heeft bepaald." De suikerfabriek besloeg een terrein van bijna 50 hectare langs de Melkader. "Begin jaren zestig bestonden er plannen om de fabriek te moderniseren, maar met de nakende uitbreiding van de haven op de linkerscheldeoever werd het einde van 't Fabriek ingeluid. Na de laatste bietencampagne in de herfst van 1968 - toen nog ruim 80.000 ton bieten werd verwerkt - volgde stapsgewijze de ontmanteling, de sanering en het bouwrijp maken van het fabrieksterrein dat tot aan de Schelde reikte."





Alle gronden van de vroegere suikerfabriek zijn nu ingenomen door een woonwijk, een stuk van de golfclub en het natuurgebied De Lisdodde. Een betonnen koer en de zinkputten zijn de enige restanten. Schepen Raf Van Roeyen mocht het erfgoedbord op ludieke wijze inhuldigen. Daarna volgden twee gegidste wandelingen en werden de buurtbewoners getrakteerd op een hapje en drankje in het bekende café In 't Sas. (PKM)