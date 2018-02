"Straat is volledig aan flarden gereden" BEWONERS ROPSTRAAT WACHTEN AL 15 JAAR OP HERAANLEG KRISTOF PIETERS

07 februari 2018

02u56 0 Beveren De bewoners van de Ropstraat zijn het wachten beu. Reeds in 2003 werd beslist om hun straat aan te pakken, maar vijftien jaar later zit er nog altijd geen spade in de grond. "Intussen is onze straat aan flarden gereden en riskeren fietsers hun nek te breken", klinkt het boos. Volgens de gemeente zullen de werken normaal gezien in 2019 starten.

Dat de Ropstraat er erbarmelijk bijligt, zal niemand durven betwisten. Ook het gemeentebestuur niet, want reeds in 2003 nam de gemeenteraad de principiële beslissing om de straat heraan te leggen. Vijftien jaar later is er echter nog altijd niks gebeurd. De bewoners zijn de situatie beu en eisen actie. "Vooral het deel aan de kant van de Bankstraat ligt er bijzonder slecht bij", zegt Willy Vermeulen.





Geen onbelangrijke weg

"De gemeente belooft ons al jaren een heraanleg en er zijn ook al concrete plannen voorgesteld, maar vreemd genoeg wordt het daarna op de lange baan geschoven. Nochtans is dit geen onbelangrijke weg. Het is de toegang naar de parking van zowel de gemeentelijke basisschool De Zeppelin en de sporthal. Er passeert hier dus dagelijks veel volk."





Doordat de weg aan flarden is gereden, zijn op tal van plaatsen diepe punten ontstaan waarin het regenwater blijft staan. "Of die veranderen in gevaarlijke ijsplekken bij vriesweer", vult Magda Verbraeken aan. "Fietsers riskeren hier hun nek te breken." Volgens Bruno De Ridder is er ook heel wat sluipverkeer. "Het gevolg is natuurlijk dat het al zwaar belaste wegdek nog meer verbrokkelt." Willy Van Steenlandt heeft recent nog de problemen geschetst via het meldpunt van de gemeente. "Men zou iemand sturen om eens te komen kijken, maar wellicht worden dan gewoon de putten weer gevuld met wat steenslag, die er vervolgens even snel terug uit wordt gereden natuurlijk. Hier is een permanente oplossing nodig, pleisters helpen niet meer."





Schepen van Openbare Werken Raf Van Roeyen (CD&V) begrijpt de grieven van de bewoners van de Ropstraat. "Het klopt dat dit dossier al lang aansleept", legt hij uit. "Eén van mijn voorgangers startte het 15 jaar geleden op, maar toen was het verlanglijstje nogal groot en wou men zowel parkeerstroken als voet- en fietspaden. Het dossier is toen afgesprongen op discussies over grondinnames. Nadien werd een nieuw plan opgesteld volgens de beschikbare ruimte. Dat ontwerp was klaar, maar werd doorkruist door de heraanleg van de gewestweg. De doortocht Haasdonk nam enkele jaren in beslag en men kon niet op twee plaatsen tegelijk werken. Intussen is die heraanleg al even achter de rug, maar heeft het bestuur andere keuzes moeten maken. In 2019 is echter de Ropstraat aan de beurt", belooft Van Roeyen. "Het ontwerp is klaar, maar we zullen het zeker nog eens voorleggen aan de bewoners. De bedoeling is het huidig profiel van de straat te bewaren maar er komen wel overal voetpaden. Om de snelheid te doen dalen, zijn er asverschuivingen gepland."