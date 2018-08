"Spijtig dat ze zo'n prijs laten schieten" WINNAARS 'WIN JE WINKEL' HAKEN AF VOOR GRATIS WINKELPAND KRISTOF PIETERS

25 augustus 2018

02u29 0 Beveren Een jaar lang gratis een horecazaak uitbaten. Dat was de inzet van de wedstrijd 'Win je winkel'. De winnaars hebben nu in extremis laten weten dat ze afzien van hun prijs. De voorwaarden in het contract bleken een struikelblok. "Onbegrijpelijk", klinkt het bij de organisatoren.

De wedstrijd 'Win je winkel' was dit jaar aan zijn tweede editie toe. In tegenstelling tot vorig jaar was de inzet deze keer geen winkelpand, maar wel een horecazaak. Aquinnah Talboom (22) en Nikki Roegies (20) werden door de jury uitgekozen voor hun originele concept. Het duo wilde de hippe koffie- en aperitiefbar Mokmosa openen in een hoekpand van de winkelwandelstraat Warande. Ze kregen in juli de sleutel overhandigd, maar onverwacht lieten ze recent weten af te haken. "De reden is het huurcontract en de voorwaarden", zegt shopping centermanager Elke Franckx. "Plots werd er gesproken over een 'wurgcontract', maar dat is onzin. We hebben een standaard huurovereenkomst voorgelegd en daar kon nog altijd aan gesleuteld worden. Bovendien was er duidelijk opgenomen dat ze een jaar lang geen huurgeld moesten betalen en dat ze na dat jaar ook gratis mochten opzeggen. Ook de daaropvolgende huur was erg democratisch. " Volgens Franckx is er vanuit de winnaars niet eerlijk gecommuniceerd. "Eigenlijk wilden ze plots liever een woning aankopen en daarin een eigen zaak opstarten en het was ook alleen hiervoor dat de ouders financieel over de brug wilden komen. Het is voor de andere kandidaten wel jammer dat ze pas zo laat tot dit inzicht komen."





Ook schepen Filip Kegels (N-VA) betreurt het afhaken van de winnaars. "Wellicht was er ook enige koudwatervrees, maar er stond een heel team klaar om hen te begeleiden. Bovendien is er geen plan B. De kandidaat die nipt verloor, is intussen al bezig met een ander concept."





Wedstrijd krijgt zeker vervolg

De wedstrijd heeft nu wel flink wat imagoschade opgelopen. Bovendien heeft ook de winnaar van de eerste editie, Michaël De Rop van de Custom Shop, bekend gemaakt dat ook hij het na een jaar voor bekeken houdt. Hij zet zijn gepersonaliseerde lasergraveringen verder, maar niet meer vanuit een winkelpand.





Toch betekent dit volgens de initiatiefnemers niet het einde van de wedstrijd 'Win je winkel'. "Er komt zeker een vervolg", zegt Kegels. "We blijven geloven in het concept. Er zijn trouwens al heel wat geïnteresseerde kandidaten komen polsen voor een volgende editie. We hebben nu gewoon enorm veel pech gehad. De jury kan zich enkel baseren op het concept dat wordt voorgelegd en dat was en is bij Mokmosa uitstekend. Ik ben ervan overtuigd dat het een succes had kunnen worden. Het maakt het extra jammer dat Aquinnah en Nikki zo'n mooie prijs laten schieten."