"Spelen zowel Schubert als AC/DC" ORKEST VAN DE RODE MUIZEN VIERT TIENJARIG BESTAAN KRISTOF PIETERS

17 maart 2018

02u37 0 Beveren Wie zowel Schubert als AC/DC kan pruimen, is bij het Orkest van de Rode Muizen aan het juiste adres. Het mini-symfonisch orkest bestaat tien jaar en viert dit met een 'Best Of'-jubileumconcert. "We proberen de muren tussen genres te slopen", zegt dirigent en bezieler Kris Ryckaert.

Scala deed mensen met andere ogen kijken naar een zangkoor. De Rode Muizen doen hetzelfde voor orkestmuziek. Het gezelschap bestaat uit een dertigtal muzikanten die meestal nog in andere fanfares of harmonieën actief zijn, maar eens uit de band willen springen. Het orkest speelt namelijk niet alleen klassieke muziek zoals Schubert of Tchaikovsky, maar ook popnummers van Gorki, David Bowie of Blondie. Zelfs steviger werk zoals AC/DC passeert de revue. Kortom van Klara tot Studio Brussel. En dan te bedenken dat het allemaal begon met een portie bluf van bezieler en dirigent Kris Ryckaert. Als tiener en twintiger speelde hij in verschillende groepen. Met zijn laatste band Giants of the Air behaalde hij zelfs de finale van Humo's Rock Rally.





Stiekeme passie

In het voorjaar van 2007 ging de rockmuzikant zich toeleggen op zijn stiekeme passie, de klassieke muziek. Hij componeerde De Dans van de Rode Muizen voor de muziekacademie van Beveren. "Het was eigenlijk een eenmalig initiatief, maar na de opvoering kreeg ik plots telefoon of ik in Sint-Gillis-Waas met 'mijn orkest' wilde optreden. Ze vroegen de naam en ik flapte er spontaan het 'Orkest van de Rode Muizen' uit. Onzin eigenlijk, want ik had geen orkest. Ik nam de uitnodiging toch aan en ben dan snel beginnen rondbellen naar mensen om mee te doen. Ik kreeg er tien bijeen en een paar uur voor de voorstelling hebben we een eerste keer gerepeteerd. Ondertussen zijn we tien jaar bezig en brengen we een jubileumconcert in Ter Vesten. Het kan soms raar lopen in het leven", beseft Kris.





Favoriete top tien

De dirigent liet voor het jubileumconcert zijn muzikanten zelf hun favoriete top tien kiezen van de afgelopen jaren. "Ik was best gevleid dat mijn eigen composities, zoals Piepshow en Dans van de Rode Muizen, op één en twee stonden. Ook AC/DC en Blondie kwamen er als favoriet uit, dus aan variatie geen gebrek."





Het orkest kreeg van de gemeente ook een mooi verjaardagsgeschenk. Door de sluiting van café Kadans was er geen repetitielokaal meer. Sinds kort kunnen de Rode Muizen echter de zolderverdieping van OC Boerenpoort gebruiken. "We zitten hier comfortabel en zijn nu klaar voor de volgende tien jaar", knipoogt Kris.





10 jaar Best of Rode Muizen gaat door op 31 maart om 20 uur en 2 april om 15 uur in CC Ter Vesten. Tickets kosten 14 euro. Reserveren kan via www.hetorkestvanderodemuizen.be