"Speeltuin om nieuwe bieren te brouwen" MICROBROUWERIJ DE BOCK OPENT DE DEUREN KRISTOF PIETERS

23 april 2018

04u31 0 Beveren Brouwingenieur Pieter De Bock werd al bekroond voor zijn bierrecepten maar sinds dit weekend heeft hij ook in zijn achtertuin een microbrouwerij geopend. Met Remi, een ode aan zijn grootvader, hoopt hij de Chinese markt te veroveren.

De bieren van Pieter De Bock vallen in de smaak. Zoveel is zeker. Als hoofdbrouwer en productiemanager bij Brouwerij Anders! ontwikkelt hij jaarlijks tientallen bieren voor binnen- en buitenland. Verschillende van zijn recepten wonnen medailles op internationale bierfestivals. Continu reist hij de wereld rond om nieuwe brouwtrends te spotten. En zelfs in zijn vrije tijd is het alleen bier wat de klok slaat.





Ambachtelijk

Enkele jaren geleden startte hij zijn eigen brouwerij De Cock. In geen tijd groeide het ambachtelijke speelbier Remi Blond uit tot een geliefd streekproduct. De naam is een hulde aan zijn grootvader. "Want die was verlekkerd op een fijne bittere afdronk." Intussen lanceerde hij met Den Engel IPA een tweede creatie. En wellicht zullen er snel nog meer bieren volgen, want afgelopen weekend opende hij een eigen microbrouwerij in zijn thuisgemeente. "Het is een volautomatische brouwinstallatie met een capaciteit van twee keer honderd liter", legt hij uit. "Dit is louter om nieuwe bieren te ontwikkelen. Zo ben ik bezig aan een zwaar bier van 12 tot 13 procent dat gerijpt is op houten vaten en er zit ook een laag alcoholisch bier in de pijplijn van slechts 2 procent. Voor de commercialisering moet ik nog altijd een beroep doen op andere brouwerijen, want Remi zit intussen al aan een jaarlijkse productie van 12.000 liter en Den Engel zit aan 8.000 liter. Maar het is meer dan een eigen speeltuin", benadrukt hij lachend.





Degustatieavonden

"Ik wil hier namelijk ook degustatieavonden organiseren. Er is een proeflokaal met plaats voor 20 personen. Consumenten hechten ook steeds meer belang aan de herkomst van hun bier. Er is opnieuw interesse in lokale bieren. Die hebben doorgaans een ambachtelijk karakter, wat de smaak en kwaliteit ten goede komt. De proeverijen zullen afwisselende thema's hebben. Dat gaat van de basisprincipes rond smaken tot degusteren van Wase streekbieren of specifieke soorten zoals trappist of geuze." Als brouwingenieur kan Pieter putten uit zijn uitgebreide professionele ervaring. De dienst Toerisme heeft intussen plannen heeft om ook iets op poten te zetten rond de lokale biercultuur. Sinds begin dit jaar zitten de zeven Beverse brouwers regelmatig samen met het gemeentebestuur.





"Zo willen we nieuwe acties bedenken om Bevers bier op de kaart te zetten. Er staan al verschillende initiatieven in de steigers."





En met de eigen brouwerij De Cock gaat het ook crescendo. "In eigen land is de markt verzadigd. Ik mik daarom enkel op het buitenland. Een proeflading Remi Blond is intussen verzonden naar China. Als het aanslaat, ligt daar een enorm potentieel."





Info: www.brouwerijdebock.be