'Sjakossengooiers' meten zich op Vestenfestival 21 augustus 2018

In de wijk Vesten in Beveren vond afgelopen weekend de eerste editie plaats van het ludiek kampioenschap 'sjakossen gooien voor vrouwen en janetten'. De dames mochten wel hun eigen exemplaar veilig aan de kapstok laten hangen, want de organisatie had een 'wedstrijdsjakos' voorzien met daarin een uit de kluiten gewassen courgette. Havenarbeidster Tina da Luz won met voorsprong met een worp van maar liefst 12,35 meter. Bij de nevencategorie 'janetten' was er de verplichting om aan de start te komen met hakken en een jurk. Hier kroonde Jordi zich als winnaar met een worp van 9,10 meter. "Het is de eerste keer dat we dit ludiek intermezzo hebben georganiseerd op ons Vestenfestival", zegt voorzitter Emiel Verhoeven. "Volgend jaar komt meer dan waarschijnlijk een vervolg." (PKM)