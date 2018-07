"Race tegen de klok om puzzel te maken" Ceelbaas leidt maandag laden en lossen van megaschip in goede banen KRISTOF PIETERS

20 juli 2018

02u23 0 Beveren Het op één na grootste containerschip ter wereld vaart maandag het Deurganckdok in Doel binnen. De Cosco Shipping Universe heeft een capaciteit van 21.237 containers. Voor het laden en lossen zal ceelbaas Eli Matthé (33) pas twaalf uur voor aankomst alle info hebben om aan de slag te gaan met de voorbereidingen. "Een race tegen de klok, maar ook een enorme uitdaging."

Met 400 meter lengte en 58,6 meter breedte is de Cosco Shipping Universe quasi even omvangrijk als andere grote containerschepen. Maar hij heeft een extra laag onder en boven het dek, waardoor zijn capaciteit van 21.237 containers bijna 1.000 stuks hoger ligt dan andere megaschepen. Gelukkig moeten niet alle containers van boord, maar voor het personeel van DP World zal het maandag niettemin alle hens aan dek zijn. Enter: Eli Matthé (33), een sympathieke en flexibele ceelbaas, zeg maar de ploegbaas voor het lossen en laden van schepen. Hij is al 13 jaar bij DP World aan de slag.





Hoe ben je hier eigenlijk beland?

"Werken in de containerindustrie zit blijkbaar in de genen. Mijn vader zat altijd bij DP World, maar is nu met pensioen, en mijn broer werkt hier ook. Toen ik hier begon, waren containers al aan een flinke opmars bezig. Stilaan hebben we dat zien groeien, zeker toen het Deurganckdok hier is opengegaan. De job is gigantisch veranderd in de dertien jaar dat ik hier nu aan de slag ben. Als er tien jaar geleden een schip binnenkwam dat zes containers hoog was, stonden wij daar met open mond naar te kijken. Nu zijn dat de kleinere schepen. Rederijen maken hun schepen almaar groter, om meer goederen te kunnen vervoeren met minder zeereizen. Dat spaart hen tijd en geld uit. Daarnaast is het verwerkingstempo hier veel sneller. Kranen nemen nu containers per twee in tandem. Dat had niemand tien jaar geleden kunnen denken."





De recordschepen wisselen elkaar ook in recordtijd af. Is er een plafond?

"Wellicht wel, maar voorlopig blijven ze nog altijd groter worden. Qua lengte en breedte zal het misschien even stoppen, maar nu construeren ze schepen op zo'n manier dat die extra lagen aankunnen. Zoals de Cosco Shipping Universe dus. Alleen de OOCL Hongkong kan nog 300 à 400 containers meer meenemen. Die is hier nog nooit geweest, de Cosco Shipping Universe wordt zo het grootste containerschip dat hier al zal gelegen hebben. Het is zo enorm dat er kranen met uitzonderlijk brede reikwijdte nodig zijn om het te laden en lossen."





Jullie infrastructuur moet dus eigenlijk ook voortdurend aangepast worden?

"Dat klopt. Op het dek van de Cosco Shipping Universe staan 23 rijen containers in de breedte. Onze standaardkranen reiken maar tot 20 containers ver, die kunnen we dus niet inzetten. We hebben intussen wel zes van deze havenkranen zeven meter opgehoogd. Op die manier kunnen ze wel tot 23 containers ver over het schip reiken. Zo'n kraan ophogen, doen ze door ze onderaan los te lassen, op te heffen en er een tussenstuk tussen te plaatsen. Een spectaculaire en redelijk lange operatie. Sinds twee maanden hebben we ook twee gloednieuwe kranen die tot 25 containers ver over het schip reiken. Er is dus al gekeken op de groei (lacht)."





Kijken jullie eigenlijk zelf nog op van de grootte van deze oceaanreuzen?

"Die grootte is voor ons niet zo spectaculair meer, we verheugen ons er voornamelijk op om onze hoge, lange kranen eens op volle sterkte in actie te zien. Het is vooral hard werken, want zo'n mastodont van 400 meter neemt aan de kade heel wat plaats in beslag en die ligt er liefst niet langer dan nodig. Op de komst van de Cosco Shipping Universe kunnen wij ons maar 12 uur van tevoren voorbereiden. Op recente foto's kunnen we ons al een idee vormen hoe hij er bijstaat. Maar de voor ons cruciale informatie, over hoe de lading op het schip verdeeld is, krijgen we pas wanneer hij vertrekt uit zijn vorige loshaven. Zonder die info kunnen wij niet beginnen. In extreme gevallen, krijgen we die info zelfs pas als het schip al aangemeerd is. Het is telkens een race tegen de klok om de puzzel te maken."





Hoe ziet die puzzel er precies uit?

"De diepgang van het schip is voor ons het belangrijkste: hoe dieper, hoe makkelijker. Als het schip drie meter lager ligt, is die muur ook lager. Op het dek laden ze acht tot negen containers hoog, wat overeenkomt met 24 of 27 meter, en dat is dan alleen nog maar op het dek. Sommige operaties kunnen we om die reden alleen bij laagwater doen. Dat is een eerste puzzelstuk. Vervolgens moeten we onze grootste kranen zo positioneren, zodat we kunnen beginnen met de containers uit de drie achterste rijen. Een ander puzzelstuk is berekenen met hoeveel ploegen wij moeten werken om te laden en lossen. In dit geval reken ik toch op vijf ploegen van telkens tien tot twaalf mensen. Mijn grootste werk is vooral de voorbereiding. Eenmaal het laden en lossen begint, heb ik eerder een observerende rol en moet ik er vooral over waken dat we op schema liggen. Zo'n megaschip kan namelijk alleen vertrekken bij hoogtij. Als we uitlopen en het schip 10 uur moet wachten tot een volgend hoogtij, kost dit pakken geld. We zullen dus aan een recordtempo moeten werken aan dit recordschip."