‘Puttenparking’ Gravenplein krijgt rijstroken in asfalt Kristof Pieters

19 februari 2019

15u59 0 Beveren Het college heeft beslist om in spoedprocedure de parking op het Gravenplein aan te pakken. De parking in steenslag moet om de haverklap genivelleerd worden vanwege de diepe putten. Er is nu beslist om rijstroken in asfalt aan te brengen.

De grote centrumparking op het Gravenplein in Beveren zal er binnenkort opnieuw wat fatsoenlijker bij komen te liggen. Een bulldozer zal het volledige terrein nivelleren en alle putten opvullen. De laatste tijd kwamen er veel klachten van gebruikers. Het Gravenplein bestaat uit een aangelegd parking met afgebakende plaatsen en uit een deel dat enkel verhard is met steenslag. Het deel met steenslag dient in principe enkele als ‘overflowparking’ zoals tijdens de dinsdagmarkt of druk bezochte evenementen maar door de bouw van het nieuwe politiecommissariaat en het administratief centrum wordt de parking dagelijks intensief gebruikt. Voor een definitieve heraanleg is het nog enkele jaren wachten tot de bouwwerken voltooid zijn maar het college heeft nu beslist om alles toch wat te fatsoeneren. “De bedoeling is om deze keer niet alleen de putten op te vullen maar ook dat we de aanrijstroken in asfalt zullen aanleggen”, zegt schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V). “Hierdoor zal de putvorming in de toekomst verminderen. Onze diensten hadden immers pas twee maand geleden de parking nog volledig genivelleerd en moeten nu al dringend opnieuw aan de slag. Het terugkerend onderhouden hopen we door deze aanrijstroken in asfalt terug te dringen. De aanrijstroken in asfalt zorgen er bovendien voor dat de parking kan ‘ingedeeld’ worden, zodat er een efficiëntere en dus hogere parkingbezetting mogelijk is. Tot slot is het ook mogelijk om op deze asfaltstroken met markering de rijrichting en in- en uitrit beter te signaleren, in het bijzonder voor de occasionele bezoeker van cultuurcentrum Ter Vesten. Het werken met aanrijstroken in asfalt is eerder ook al gebeurd op onder meer de Gedempte Dender in Dendermonde en op de parking aan de Heizel.”

De werken zijn dinsdag na de ‘marktspits’ aangevat. De aannemer zal echter pas woensdag echt aan de slag kunnen gaan omdat er nog heel wat auto’s na 12 uur op de parking bleven staan. Eerst zal de bovenlaag van de parking er terug afgehaald worden. Dan wordt de onderlaag opnieuw losgefreesd. De bovenlaag in grint wordt dan terug aangevuld en gewalst. Vrijdag zullen tot slot de asfaltstroken worden aangebracht. Tegen maandag zou de nieuwe parking normaal gezien gebruiksklaar moeten zijn.