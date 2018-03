"Postjes? Enkel inhoud telt" BRUNO STEVENHEYDENS MET ONAFHANKELIJKE LIJST NAAR KIEZER KRISTOF PIETERS

30 maart 2018

03u03 0 Beveren Bruno Stevenheydens, voormalig boegbeeld van N-VA, trekt met een onafhankelijke lijst naar de stembus. Bij de vorige verkiezingen haalde hij 3.200 voorkeurstemmen. Hij stapte op uit onvrede over de havenuitbreiding en het lot van Doel.

Bij de verkiezingen in 2012 ging N-VA met Bruno Stevenheydens als kopman een coalitie aan met CD&V. Stevenheydens werd niet alleen schepen, maar ook voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Hij wou van binnen uit een vuist maken tegen de uitbreiding van de haven, maar moest keer op keer de duimen leggen. Volledig gedesillusioneerd maakte hij na een jaar reeds zijn ontslag bekend. Hij gaf er ook de brui aan als schepen en verdween een tijdje van het politieke toneel door een depressie en burn-out. Het kwam nadien ook tot een definitieve breuk met N-VA omdat hij in zijn strijd voor het behoud van Doel weinig of geen steun meer vond binnen de partij. Sindsdien zetelt Stevenheydens samen met Marina Apers als onafhankelijk raadslid.





Havenuitbreidingsplan

De politicus liet lang in het midden of hij nog zou deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, maar gisteren maakte hij bekend dat hij zal opkomen met een onafhankelijke lijst. "De goesting om verder te doen is groot en er staat heel wat op het spel", motiveert Stevenheydens zijn deelname. "Er ligt immers een nieuw havenuitbreidingsplan op tafel. Het gebrek aan reacties is bijzonder verontrustend."





Dreigt hij in zijn strijd voor het behoud van Doel geen Don Quichote te worden? "Het gaat niet langer om Doel en het omliggende poldergebied", antwoordt hij. "Het gaat om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van alle deelgemeenten van Beveren. Het verkeer staat nu immers al stil. Anderzijds is Doel nog altijd een deelgemeente. Of er nu 15 of 2.000 inwoners wonen, maakt voor mij geen enkel verschil. Daarnaast is er ook nog het erfgoed waarover we moeten waken." Of de rol van oppositieleider hem beter ligt dan bestuurder? "Ik heb me nooit goed gevoeld bij de vorige coalitie", legt hij uit "Mijn arm is omgewrongen, maar ik zag toch enkele lichtpunten in het bestuursakkoord. Jammer genoeg is dat dode letter gebleven. Ik stelde vast dat het oude beleid gewoon werd verdergezet, daarom ben ik opgestapt. Ik ben nooit geïnteresseerd geweest in postjes. Het gaat mij in de eerste plaats om inhoud en dossierkennis, eerder dan om de macht." Stevenheydens wil eind volgende maand met een lijstnaam, kandidaten en de eerste speerpunten naar buiten komen.