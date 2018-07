"Oude cijfers over schuldenlast" 06 juli 2018

Beveren weerlegt de kritiek van de hoge schuldenlast. Beveren steeg het voorbije jaar van de 4de naar de 3de plaats van gemeenten met de meeste schuld per inwoner in Vlaanderen, maar volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) gaat het om achterhaalde cijfers. "Opmerkelijk dat voor Antwerpen de meest recente cijfers, die van 2017, gebruikt worden, terwijl voor alle andere gemeenten cijfers uit 2016 worden aangehaald. Voor Beveren is het juiste cijfer 120 miljoen euro of 2.500 euro per inwoner." (PKM)