"Onze spelers willen meer dan alleen trainen" AUTI-VOETBALCLUBS STARTEN COMPETITIE OP MAAT KRISTOF PIETERS

12 mei 2018

02u28 0 Beveren Auti-voetbalclub U-Nited heeft het initiatief genomen om een competitie op maat van jongeren met autisme op te richten. De jongeren zijn dol op voetbal, maar raken een beetje gefrustreerd omdat ze bijna nooit een wedstrijd kunnen spelen. Daar komt nu dus verandering in.

U-Nited begon acht jaar geleden als eerste voetbalclub voor spelers met autisme. Die vinden immers moeilijk aansluiting bij reguliere clubs. Twee jaar geleden werd ook in Sinaai een auti-voetbalclub boven de doopvont gehouden en SK Wachtebeke nam dit jaar het initiatief. Zopas is er ook een ploeg in Gent opgericht. Voor U-Nited was dit het geknipte moment om met de Voetbalbond rond de tafel te zitten en een competitie op maat op te richten. "Onze spelers zijn begeesterd door voetbal, genieten van het samenspel en de winst en treuren om verlies, maar hebben vooral veel goesting om te groeien", vat Greet Thoen, voorzitter van U-Nited, samen. "Het is logisch dat ze meer willen dan enkel trainen. Nu er in onze provincie vier auti-clubs actief zijn, leek dit ons het juiste moment om een competitie op te starten. In september gaan we van start onder de vleugels van de Voetbalbond."





Competitie op maat

Dit zal wel een competitie op maat zijn van de spelers. "We gaan bijvoorbeeld werken zonder een algemene rangschikking, want dat brengt teveel stress met zich mee", legt Greet uit. "Uiteraard heeft elke wedstrijd een uitslag, maar het gaat ons in de eerste plaats om de jongeren te laten genieten van het voetbal. Er moeten wel onderling duidelijk afspraken en regels worden gemaakt. Bij auti-voetbal is het bijvoorbeeld perfect normaal dat de keeper plots gefrustreerd zijn handschoenen uitdoet en van het veld wandelt. Dan wordt de wedstrijd stilgelegd en praten we het eerst uit met de speler. Verder is bij ons de leeftijd niet bepalend, maar wel het niveau. Ook gaan we niet elke week, maar om de maand een wedstrijd spelen, anders is dat te belastend. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de begeleiders. Per vier kinderen op het veld staat er namelijk ook een trainer naast de lijn."





De Voetbalbond steunt het initiatief volledig. "We hebben al een werking voor doven, mensen met een amputatie en zelfs blinden. We kunnen het alleen maar toejuichen dat zoveel mogelijk mensen genieten van voetbal", zegt Pierre Lemmens van het Oost-Vlaams provinciaal comité. "De vier clubs zijn goed voor een tweehonderdtal spelers, maar we hopen dat ook in de rest van Vlaanderen auti-clubs opgericht zullen worden."





at hoopt ook Greet Thoen. "We hebben 63 leden en die komen uit de heel ruime omgeving, tot Berchem en Lebbeke. Er is dus zeker nog veel ruimte voor nieuwe clubs."