"Onze meubelen gingen een heel leven mee" PULTINA SLUIT NA MEER DAN 70 JAAR DE DEUREN KRISTOF PIETERS

20 april 2018

02u34 0 Beveren Een monument sluit de deuren. Na meer dan zeventig jaar valt het doek over meubelzaak Pultina. De laatste telg van de familie Pultijn moet om gezondheidsredenen stoppen en er is geen opvolging meer. Pultina was de allereerste baanwinkel langs de N70.

Het is met pijn in het hart dat Antoine Pultijn (62) en echtgenote Isolde (53) het bordje 'totale uitverkoop' hebben uitgehangen. In augustus gaan de deuren van de bekende meubelzaak definitief dicht. "Ik had graag nog enkele jaren verder gedaan, maar opvolging was er sowieso niet meer", vertelt Antoine. "We hebben altijd een vast cliënteel gehad, maar de laatste jaren stapte er maar zelden iemand onder de vijftig jaar binnen. We beseffen ook wel dat de smaken geëvolueerd zijn en men vandaag de dag geen eetkamer- of slaapkamerkast meer koopt die een heel leven meegaat. We maakten onze meubelen vaak uit massief hout. Dat is bijna onverwoestbaar. De jongere generaties willen regelmatig hun interieur eens veranderen. Het grote verschil zit hem natuurlijk in de kwaliteit. Het gebeurde meer dan één keer dat iemand raad kwam vragen omdat hij radeloos werd van een bouwpakket uit Ikea", lacht Antoine.





Tweede generatie

Hoewel de zaak al 72 jaar bestaat, is hij nog altijd maar de tweede generatie. Pultina werd in 1946 gesticht door vader Florent die zes jaar geleden overleden is. Echtgenote Josée Smet (90) herinnert zich nog goed hoe haar man begon in een stal achter het ouderlijk huis. "Zijn zelfgemaakte meubelen vielen in de smaak en al snel openden we een eigen winkel aan de Dijkstraat in Melsele. De meubelen werd eerst per bakfiets aan huis geleverd, nadien kochten we een bestelwagen."





In 1959 waagde het koppel zich aan een grote stap en bouwden ze de huidige meubelwinkel langs de Grote Baan in Melsele. "De eerste baanwinkel langs de N70", weet Antoine. "De zaak draaide meteen goed en een paar jaar later is er een verdieping bovenop gezet." Aan anekdotes is er na 70 jaar ook geen gebrek. Antoine herinnert zich nog goed hoe zijn vader ooit de schrik van zijn leven beleefde toen hij in opdracht van een familie een doodskist moest maken. "Toen het lijk erin werd gelegd, ging plots een arm omhoog. Hij viel bijna zelf dood van het schrikken."





Bij de overstromingsramp van 1953 moest de familie Pultijn ook alle zeilen bijzetten. "Heel wat mensen waren hebben en houden kwijt en toen ze naar hun huizen terugkeerden, moesten ze natuurlijk nieuwe meubels hebben. We werkten zelf vooral met eik en teak, dure maar kwaliteitsvolle materialen. Vooral landbouwers kwamen hier hun meubels kopen. Die wilden oerdegelijke producten. Onlangs nog kwam hier een klant binnen met de vraag of we een sleutel konden bijmaken van een kast die ze zestig jaar geleden bij ons had gekocht. Dat is natuurlijk het mooiste compliment dat je kan krijgen. Ik zou een door ons gemaakte kast, tafel of stoel met één oogopslag herkennen als ik een huiskamer binnenstap. Begin jaren negentig zijn we gestopt met het maken van meubels en zijn we ons meer gaan toeleggen op de winkel."





Maar ook hieraan komt nu dus een einde. "We gaan enkel nog onze stock verkopen en eind augustus valt het doek. De zaak is al verkocht, maar we mogen nog niet verklappen wat de nieuwe eigenaar van plan is. Gelukkig zal onze naam niet helemaal verdwijnen. Het kruispunt en de bushalte zullen wellicht nog lang bekend blijven als 'Pultina'."