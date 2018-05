"Nieuwkomers hebben te weinig ervaring" TWEE ONGEVALLEN MET STRADDLE CARRIERS IN WEEK TIJD KRISTOF PIETERS & PATRICK LEFELON

01 juni 2018

02u48 0 Beveren Voor de tweede keer in iets meer dan een week tijd is er op de Antwerp Gatewayterminal een spectaculair ongeval gebeurd met een straddle carrier. De chauffeur kwam er in beide gevallen met de schrik vanaf. Aan de dok klinkt er kritiek: jongere collega's zouden te snel worden ingezet.

Straddle carriers of 'olifanten' zijn containerliften die worden gebruikt om containers te verplaatsen aan de kade. Door de enorme groei in de containertrafiek is er ook een grote vraag naar chauffeurs voor deze grote voertuigen van twaalf tot veertien meter hoog. Na een nieuw ongeval gisterochtend rijzen er steeds meer vragen op over de veiligheid en opleiding. Op de terminal van Antwerp Gateway reed een straddle carrier gisteren achterwaarts tegen een portaalkraan waardoor deze werd opgelift en muurvast kwam te zitten. Op dinsdag 22 mei, een dikke week geleden, ging er ook al een straddle carrier uit de bocht waarna deze omkantelde. Vorige maand ging er ook al eentje uit de bocht op kaai 913.





Kritiek

DP World zit verveeld met de zaak. "Dat er twee ongevallen met straddle carriers gebeuren op zo'n korte tijd is echt wel opvallend, maar gelukkig ook uitzonderlijk", zegt woordvoerster Kris Thieren. "Elk ongeval wordt onderzocht door een werkgroep van ons bedrijf in samenwerking met werkgeversorganisatie CEPA. De chauffeurs zijn havenarbeiders die door CEPA worden opgeleid en betaald. In afwachting van de resultaten van het onderzoek, bekijken we of er al tijdelijk maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te verbeteren."





Bij ervaren havenarbeiders is er echter steeds meer kritiek. "Vroeg of laat valt hier een dode", klinkt het morrend. Jongere collega's zouden volgens hen te snel worden ingezet op de drukke containerkaaien.





Terminals drukker geworden

Werkgeversorganisatie CEPA zelf zegt dat de opleiding voor straddler-chauffeurs is verbeterd dankzij de nieuwe simulatoren waarbij nieuwkomers in virtual reality oefenen. "De opleiding duurt vijf weken waarvan één week op de simulatie, twee weken op een oefenterrein en twee weken op een terminal met een begeleider aan boord. Daarna volgt een examen", zegt woordvoerder Yann Pauwels.





CEPA ziet verschillende mogelijke redenen voor het toegenomen aantal ongevallen. "Er zijn op kortere tijd meer nieuwkomers met minder ervaring. Iemand die pas een rijbewijs heeft, rijdt ook niet zo vlot met een auto als iemand met 20 jaar ervaring. Daarnaast is het verkeer op de terminals ook veel drukker geworden. Tot slot is er ook zoekgedrag. Ervaren chauffeurs kennen de terminal als hun broekzak, maar de nieuwkomers moeten hun weg nog wat zoeken."





Sinds midden vorig jaar is de opleiding verdrievoudigd. CEPA hoopt dit jaar minstens 350 dokwerkers om te scholen tot chauffeur op straddle carrier. Dan zijn er 1.600 chauffeurs op een totaal van 6.000 dokwerkers.