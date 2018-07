"Minister is niet tegen tonnageverbod" 27 juli 2018

02u35 0

Volgens de N-VA fractie in Beveren is minister Ben Weyts helemaal niet tegen een tonnageverbod voor doorgaand vrachtverkeer op de N450. CD&V haalde in onze krant van donderdag hard uit naar de minister, omdat die het gemeentereglement heeft afgeschoten. Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) was er echter een duidelijke afspraak gemaakt dat er eerst een akkoord moest zijn binnen het Waasland. "De minister steunt een tonnageverbod, maar wel alleen als er eerst een gezamenlijk akkoord bestaat, want het is niet de bedoeling om problemen te verschuiven."





Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA) sluit zich hierbij aan. "Als er eenzijdig in Beveren een tonnageverbod wordt ingevoerd vanaf 3,5 ton op de N450 in Melsele, dan verplaatst het doorgaand vrachtverkeer zich gewoon naar de N403 door Sint-Pauwels, Kemzeke en de Hoge Bokstraat in Sint-Niklaas. Minister Weyts heeft dit ook aan alle gemeenten laten weten. Het is trouwens het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken dat geen akkoord heeft gegeven voor een eenzijdige en niet-gecoördineerd tonnagebeperking. Als CD&V Beveren toch doorgaat en de borden laat plaatsen, zal dit allicht met succes kunnen aangevochten worden door wie beboet wordt", waarschuwt Daniëls.





Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) vindt dat de minister en het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken warm en koud tegelijk blazen. "Er is namelijk al een akkoord tussen alle gemeenten", reageert hij. "Men wil zelfs nog een stap verder gaan met een verbod vanaf 7,5 ton in plaats van 3,5 ton. Ik zie echter geen reden waarom we dan ons reglement terug moeten intrekken en wachten tot september. De problemen met het sluipverkeer gaan er niet minder op worden." (PKM)