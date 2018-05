'Meilsen' neemt afscheid van gemeentehuis DIENSTEN EN WIJKAGENTEN VERHUIZEN NAAR OC BOERENPOORT KRISTOF PIETERS

11 mei 2018

02u42 0 Beveren In Melsele is afscheid genomen van het gemeentehuis. Het historische gebouw voldoet niet meer aan de moderne eisen op vlak van toegankelijkheid. Een nieuwe bestemming voor het gebouw is er nog niet. Zondag kan iedereen nog een laatste keer een bezoek brengen.

Het initiatief voor het afscheidsfeest komt van oud-personeelslid Frans Verelst, wijkagent Herbert De Vylder en grafmaker Patrick Maes. Die twee laatste zijn nog altijd aan de slag in het oude gemeentehuis. Dat dateert van 1937, maar eigenlijk werd al in de zeventiende eeuw op die plek vergaderd door de 'meier' en zijn griffier. Toen vonden de zittingen echter plaats in herberg De Gulden Appel.





Het gemeentehuis van Melsele werd na de fusie van 1977 nog decennialang gebruikt als het gebouw van de wijkagenten en de dienst Burgerzaken. "Helaas voldoet het nu niet meer aan de moderne eisen op vlak van toegankelijkheid, energiezuinigheid en brandveiligheid", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Het dwong ons tot een moeilijke, maar noodzakelijke keuze. We verhuizen binnenkort de dienst Burgerzaken, de wijkagenten en de bib naar een geschikter onderkomen in OC Boerenpoort. Een nieuwe bestemming voor dit gebouw is er nog niet maar de gevel is beschermd en maakt deel uit van een geklasseerd dorpszicht dus helemaal verdwijnen, zal het gemeentehuis niet. Ik denk dat er in de toekomst misschien bewoning mogelijk is of kantoren."





Het is in ieder geval het einde van een tijdperk en dat bracht enkele personeelsleden op het idee om een afscheidsfeest op poten te zetten. Woensdag kwamen alle gemeentebedienden die ooit in Melsele actief waren, nog eens samen.





"Moeilijk afscheid"

Initiatiefnemer Frans Verelst startte in 1972 zijn eigen loopbaan ook in 'Meilsen'. "Bij de fusie in 1977 ben ik naar Beveren moeten verhuizen. Hier in Melsele stond ik wel dichter bij de mensen. We droegen in die tijd nog een 'uniform' dat bestond uit een stofjas. Met drie ambtenaren deden we eigenlijk alles van militie en burgerlijke stand tot bevolking."





Wijkagent Herbert De Vylder heeft al vijf jaar zijn kantoor in het oude gemeentehuis. "Ook voor ons zal het een moeilijk afscheid worden. Hier zitten we midden op het Kerkplein en is er snel contact gelegd. In OC Boerenpoort zitten we toch iets meer verscholen. Het comfort zal er natuurlijk wel een pak groter zijn, maar we gaan zeker de charme van het oude gemeentehuis missen."





De bevolking zal nog een laatste bezoek kunnen brengen op zondag 13 mei tussen 14 en 17 uur. In het gemeentehuis kan men een expo bezoeken met oude foto's en voor iedereen is er een gratis brochure over de rijke geschiedenis van het gemeentehuis.