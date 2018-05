"Kwaliteit fietsenstallingen laten te wensen over" GEMEENTE TREKT 4 JAAR LANG 50.000 EURO UIT VOOR VERBETERINGEN KRISTOF PIETERS

19 mei 2018

02u43 0 Beveren De gemeente Beveren telt 4.206 fietsparkeerplaatsen verspreid over 120 locaties, maar de kwaliteit daarvan laat soms te wensen over. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek. Vier jaar lang trekt Beveren jaarlijks 50.000 euro uit om verbeteringen uit te voeren.

Voor het 'fietsparkeerplan' werd voor de allereerste keer eens een inventaris gemaakt van alle fietsparkeervoorzieningen op het grondgebied. "We wilden eindelijk wel eens weten of de fietsenstallingen voldoende capaciteit hadden en wat de bevolking er precies van denkt", zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V).





Het aanbod is over het algemeen vrij goed. Op 120 locaties worden in totaal 4.206 parkeerplaatsen aangeboden. "Maar de kwaliteit daarvan laat soms wel te wensen over", geeft de schepen toe. "Momenteel zijn er maar liefst 23 verschillende varianten en dat is van het goede teveel. We hebben ook meer dan 500 gebruikers een enquête laten invullen. Daaruit blijkt dat de zogenaamde 'wielklemmen' een onvoldoende krijgen. In dit soort stalling kan enkel het voorwiel vastgemaakt worden. Een fiets loopt dan het risico alsnog opzij te vallen waardoor het wiel soms plooit. Uit ons onderzoek blijkt dat de helft van de fietsers problemen ondervindt bij het parkeren. De meeste gehoorde klachten zijn dat de stalling niet overdekt is of dat er geen vrije ruimte is. Opvallend is ook het groot aantal mensen dat de ruimte tussen twee rekken te smal ervaart." Op basis van het eigen onderzoek en de enquête is nu voor elke fietsenstalling een kwaliteitsscore opgemaakt.





Comfort verbeteren

"Die slechtst scorende zullen eerst aangepakt worden", legt Van Roeyen uit. "We gaan ook voor meer uniformiteit in het aanbod. Onze voorkeur gaat naar fietsenstallingen waarbij er naast een wielklem ook een aanbindmogelijkheid is voor de fietskader. Daar waar er aan langparkeren wordt gedaan zoals bij haltes van het openbaar vervoer moet er ook een overkapping komen. Bij een bezettingsgraad van meer dan 80 procent gaan we ook het aantal plaatsen uitbreiden. We trekken gedurende vier jaar lang hiervoor elk jaar zo'n 50.000 euro uit."





De gemeente wil ook het comfort verbeteren. Zo komen er op strategische plaatsen publieke fietspompen en voor evenementen denkt men aan 'fietsnadars' waarbij men fietsen kan parkeren in een dranghek.





De fietsenstalling aan het station zal binnenkort al vervangen worden. De werken worden nog deze maand aanbesteed. Hier zal ook camerabewaking voorzien worden. Tot slot komt er een pilootproject met een buurtfietsenstalling. Die is bedoeld voor straten met rijwoningen zonder garages.