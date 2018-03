"Koud of niet, brandweer controleert hydranten 01 maart 2018

02u49 0 Beveren De temperatuur kwam gisteren niet boven het vriespunt uit, maar de 'hydrantenploeg' van de Hulpverleningszone Waasland blijft paraat.

Van 's ochtends tot 's avonds controleren Paul Deckers en Giovanni Coppejans hydranten op het grondgebied van de brandweerzone. Die moeten immers gebruiksklaar zijn. Indien er een zware brand is, moet de brandweer via de hydranten onmiddellijk water kunnen afnemen. "De afgelopen weken hebben we al honderden hydranten gecontroleerd in Beveren en Waasmunster.





Melsele, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Kruibeke en Temse en ook de haven komt nog aan de beurt. In totaal gaat het om zo'n 7.000 hydranten. Per dag controleren we 20 tot 25 putjes. Dat gaat van het vrij maken van het putdeksel, het verwijderen van vuil of zand in de put, het testen van de brandkraan en het controleren van de leesbaarheid van de aanduidingsbordjes."





Morsen

Ondanks de bijtende koude houdt het duo de moed erin. "We zijn wel wat gewend en eigenlijk hebben we liever kou dan regen", lacht Giovanni.





"We hebben een goeie muts en handschoenen. We letten er wel goed op dat we niet te veel water morsen, want bij deze temperatuur kan je meteen schaatsen."





(PKM)