"Klanten in virtual reality laten kiezen" - Boven Yvo investeert 4 miljoen in nieuwe vestiging

05 mei 2018

02u39 0 Beveren Het ramen- en deurenbedrijf Boven Yvo investeert 4 miljoen euro in een nieuwe vestiging in het Doornpark. Klanten kunnen er in virtual reality hun keuze bepalen. Het personeelsbestand is verviervoudigd. Groeien op de huidige site was niet mogelijk.

Zaakvoerders Tom (42) en Wim (48) hebben een overeenkomst afgesloten met het gemeentebestuur voor de aankoop van een perceel grond van 10.000 m2 in de uitbreiding van de kmo-zone Doornpark. Ze pikken hiermee één van de laatste stukken in. "We zitten sinds 2000 in het Doornpark, maar de huidige vestiging was te klein geworden", vertelt Tom. "We stonden voor de keuze: op dit niveau alles stabiliseren of verhuizen en verder te groeien. Het is en blijft een grote stap, want het betekent een investering van om en bij de 4 miljoen euro."





De NV Boven Yvo, gespecialiseerd in aluminium ramen en deuren, is een op en top Bevers bedrijf dat in 1979 werd opgericht door de vader van Tom en Wim. De twee zonen kwamen in de jaren negentig in de zaak en onder hun impuls verhuisde het bedrijf naar de kmo-zone Doornpark. "De voorbije 18 jaar is het personeelsbestand gegroeid van 10 naar 45 mensen", vervolgt Tom. "We hebben intussen ook showrooms in Beervelde en Opwijk. We werken uiteraard al lang niet meer onder de kerktoren, maar zitten in heel het land met werven. We hebben het voordeel dat we zowel in de sector van nieuwbouw als die van renovatie actief zijn. Aluminium leent zich perfect voor grote glaspartijen en ook voor de trend van 'minimal windows' waarbij men amper nog profielen waarneemt."





De twee broers kaapten al prestigieuze awards weg zoals 'Jonge Aannemers van het jaar" in 2010 en de Schrijnwerk-award. Volgens de broers is innovatie het sleutelwoord.





Grote glaspartijen

"We hebben hoogtechnologische machines om zelf aluminium ramen en deuren te fabriceren met zeer hoge isolatiewaarde. Architecten tekenen tegenwoordig graag grote glaspartijen. Het is voor ons een uitdaging om ervoor te zorgen dat die glaspartijen zo weinig mogelijk energieverlies veroorzaken."





Nu de overeenkomst voor de grond is getekend, kan de ontwerper aan de slag. "We hopen begin volgend jaar de bouw te kunnen starten en willen eind 2019 klaar zijn. Ook het machinepark zal vernieuwd en uitgebreid worden. Voor de klanten blijft er een traditionele showroom, maar we investeren ook in een 3D-room. Mensen zullen dan het plan van hun architect kunnen opladen in een computer waarna ze in virtual reality in het toekomstig huis kunnen rondwandelen en de juiste grootte en kleuren van de ramen en deuren kiezen. Het is een technologie waarin we een voortrekkersrol spelen en die ongetwijfeld zal aanslaan."