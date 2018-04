"Kamperen aan schoolpoort moet gedaan zijn" GEMEENTE WIL EIGEN ONLINE AANMELDINGSYSTEEM IN GEBRUIK NEMEN JORIS VERGAUWEN

11 april 2018

02u45 0 Beveren Het gemeentebestuur en de drie scholen in Beveren gaan tegen volgend jaar een eigen online aanmeldingsysteem ontwikkelen. Daarmee moet het kamperen aan de schoolpoorten ook in Beveren tot het verleden behoren.

In Sint-Niklaas wordt dit voorjaar voor het eerst een online aanmeldingsprocedure gehanteerd om kinderen in te schrijven in een school. Dat geldt meteen voor álle basisscholen. Daarmee is er een einde gekomen aan het fenomeen van de kamperende ouders voor de schoolpoorten. In Lokeren hanteren ze zo'n systeem al enkele jaren. Beelden van kamperende ouders aan de schoolpoorten kwamen er wél nog uit Beveren. Midden maart leek daar zelfs van enige hysterie sprake. Aan de Sint-Maarten Middenschool kampeerden er zo'n tweehonderd ouders en ook aan het Koninklijk Atheneum verscheen er zowaar een tentenkamp met wachtende ouders. In het GTI werden ouders met klem opgeroepen om zeker níet te komen kamperen omdat er gegarandeerd voldoende capaciteit was.





De kampeertoestanden hebben het gemeentebestuur en de drie betrokken scholen tot verder initiatief aangezet. "We hebben intussen met de drie scholen samengezeten", legt schepen voor Onderwijs Katrien Claus (CD&V) uit. "Om die kampeertoestanden volgend jaar te vermijden, is het de meest haalbare oplossing om voor elke school een eigen digitaal aanmeldingsysteem te ontwikkelen. Dat is een tussenoplossing, in afwachting van een centraal aanmeldingssysteem dat op Vlaams niveau wordt georganiseerd."





Ouders die hun kind willen inschrijven in één van de scholen zullen dat volgend jaar dus online moeten doen. "Ouders zullen zich dan op een website vanaf een bepaalde dag en uur kunnen aanmelden voor die bepaalde school. En wie eerst is, is eerst. Dan zijn ze aangemeld en moeten ze niet meer komen kamperen."





Zo'n aanmeldingsysteem wordt ook gebruikt bij de ticketverkoop van populaire evenementen. Ook in het eigen cultureel centrum. "Het is een veelgebruikt systeem. Ook in Ter Vesten. Er is een afspraak met de scholen dat we dat gaan uitwerken. Tegen de volgende inschrijvingsperiode moet dat klaar zijn", stelt schepen Claus. "We willen die kampeertoestanden echt niet meer. Deze problematiek manifesteerde zich voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar zijn ouders vanaf vrijdagavond beginnen aanschuiven. Nu is er één moeder 's woensdags begonnen en dan was het hek van de dam. Als je daar geen korte metten mee maakt, wordt het wellicht erger. En dat is niet het gewenste scenario."